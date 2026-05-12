El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 500 euros para el uso del taxi adaptado

El Ayuntamiento de Málaga abrirá mañana, 13 de mayo, el plazo para solicitar una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a personas con movilidad reducida para el uso del taxi adaptado. Esta línea de ayudas, vigente desde 2007, contempla una cuantía máxima de hasta 500 euros por beneficiario con el objetivo de facilitar los desplazamientos urbanos de personas con dificultades de movilidad.

La convocatoria fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 28 de abril y publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las solicitudes podrán presentarse durante un periodo de 20 días naturales, hasta el próximo 1 de junio inclusive.

Huelga de taxis en Málaga / Álex Zea

Quién puede solicitar la ayuda

Las ayudas están dirigidas a personas empadronadas en Málaga capital que acrediten una discapacidad igual o superior al 33% y una limitación de movilidad de al menos el 25%. El objetivo es sufragar los gastos derivados del uso de taxis adaptados con licencia en el municipio entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

La cuantía final se determinará mediante un sistema de baremación basado en criterios económicos y de movilidad, con un máximo de 500 euros por solicitante.

Plazos, tramitación y justificación

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o presencialmente en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC), en las Oficinas de Registro o por los cauces administrativos establecidos.

Varios clientes esperan los taxis en las paradas de distintos puntos de la ciudad, donde se encuentran haciendo un parón en solidaridad por el sector que se encuentra de huelga por los VTC.-ÁLEX ZEA / Alex Zea

Las personas beneficiarias deberán justificar el gasto mediante la presentación de facturas entre el 1 y el 15 de octubre de 2026. No se admitirán justificantes de taxis de otros municipios ni de vehículos no adaptados. El Ayuntamiento ha destinado una partida de 7.000 euros a esta convocatoria, enmarcada en el II Plan Estratégico de Accesibilidad Universal de Málaga 2023-2027, que busca garantizar la movilidad de todas las personas en el entorno urbano.