El Ayuntamiento de Málaga cede y los policías nacionales podrán lucir la Medalla de la Ciudad

Ahora sí. Los agentes de la Policía Nacional destinados en Málaga capital podrán lucir de forma individual la Medalla de la Ciudad que el Consistorio concedió a l cuerpo en un acto en el que también se nombró a la Comisaría Provincial Hija Adoptiva. Así lo ha confirmado este martes a este diario la Confederación Española de Policía (CEP), sindicato que ha impulsado esta medida desde que la distinción fuera entregada al cuerpo por el pleno del Ayuntamiento de Málaga hace ahora algo más de dos años, tiempo en el que el uso particular de la medalla por parte de los agentes no terminó de prosperar. Los responsables de la CEP han celebrado la noticia: "Es un día importante para todos los policías nacionales de la ciudad".

La "perseverancia" de la organización sindical ha propiciado un informe favorable de la Alcaldía y una resolución del alcalde, Francisco de la Torre, que ya ha sido notificada a los responsables de la Comisaría Provincial. Fuentes de este órgano periférico de la Policía Nacional aseguran que ahora sólo faltaría la autorización de Dirección General de la Policía (DGP).

Reglamento

Aunque el pleno aprobó la medida en octubre de 2025 por unanimidad de los grupos municipales la propuesta de VOX, el uso particular de las medallas no cuajó por una interpretación poco flexible de la norma. Como informara este periódico el año pasado, el propio alcalde explicó al sindicato en una carta que el Reglamento de Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento contempla la posibilidad de otorgar la Medalla de la Ciudad tanto a personas físicas como a entidades, pero en el caso de estas últimas, que es el caso de la Comisaria Provincial, sólo habilita a exhibirla «en sus instalaciones, pendones, banderas o insignias corporativas, no el de su uso personal por parte de los miembros que la integran». Francisco de la Torre alegó que hasta entonces siempre se había seguido el mismo criterio y que no constaba precedente alguno sobre el uso individual de la distinción, pero los responsables de la CEP replicaron rápidamente que existían precedentes idénticos en ciudades como La Línea de la Concepción, Jerez de la Frontera, Granada o Algeciras, donde los agentes pueden lucir en sus uniformes la medalla de la ciudad en actos oficiales e incluso la pueden añadir como mérito en las hojas de servicio y tenerlas en cuenta a efectos de concursos de traslado y promoción interna.

Requerimiento

Antes de recurrir a la vía judicial, la CEP requirió formalmente al Ayuntamiento que cumpliera con el acuerdo plenario, algo finalmente ha hecho tras el informe favorable de la técnico de la Administración General del Servicio de Protocolo y el visto bueno de la jefa del Servicio de Protocolo de la Alcaldía. Dicho informe destaca dos puntos. Por un lado, en que el reglamento vigente no contempla la posibilidad de exhibición individual cuando la distinción se concede a una persona jurídica, "si bien tampoco se prohíbe de forma taxativa". Por otro, cita el artículo 30 de la Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en el Cuerpo Nacional de Policía permite llevar en el uniforme condecoraciones otorgadas a título individual por organismos públicos internacionales o instituciones prestigiosas, con autorización previa de la Dirección General de la Policía.

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La resolución también subraya que el coste de las medallas no serán asumidos por las arcas municipales, uno de los argumentos que siempre defebdió la CEP por ser asumible para cada agente acceder a una réplica de la distinción.