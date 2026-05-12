Cambio en la dirección del Aeropuerto de Málaga: Sergio Millanes sustituye a Pedro Bendala

El Aeropuerto de Málaga cambiará de director a partir del próximo 1 de julio. El actual responsable del aeródromo malagueño, Pedro Bendala, que ocupa el cargo desde el año 2019, ha sido nombrado por Aena director adjunto de la Dirección de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, un cargo que ejercerá desde Madrid. Su sustituto al frente del Aeropuerto de Málaga será el actual director del aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes, según acaba de anunciar Aena.

Pedro Benadala fue nombrado director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol el 1 de julio de 2019, hace ahora siete años en sustitución de Salvador Merino. Natural de Huelva, Bendala es ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y ha realizado el Programa de Dirección General (PDG) por el IESE, así como el Máster en Gestión y Financiación de Proyectos y Concesiones por IADE.

"Durante su última etapa ejerciendo el cargo de director, el aeropuerto ha registrado un crecimiento sostenido del tráfico, alcanzando cifras próximas a los 27 millones de pasajeros anuales y logrando récord históricos recientes entr los aeropuertos de mayor relevancia de Europa", destaca Aena.

El ente aeroportuario añade que Bendala ha sido una "figura clave" en la definición del nuevo diseño funcional del aeropuerto de Málaga, "orientado a optimizar la operación y a preparar la infraestructuras para absorber los incrementos de tráfico previstos en los próximos años.

El director del aeropuerto de Málaga, Pedro Bendala, en su despacho, en una entrevista con La Opinión de Málaga / Álex Zea

Sergio Millanes: Canarias, Sevilla y ahora el Aeropuerto de Málaga

Por su parte, Sergio Millanes es el director del Aeropuerto de Sevilla desde el año 2021. Ingeniero técnico aeronáutico en la especialidad de Aeropuertos e ingeniero superior en Organización Industrial, además de máster en Sistemas Aeroportuarios, por la Universidad Politécnica de Madrid. También ha realizado el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por IESE.

Sergio Millanes se incorporó a Aena en 2006 y desde 2008 ocupó diferentes cargos de responsabilidad en el grupo de aeropuertos canarios. Entre ellos, destacan la dirección del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (de 2016 a 2019), del Aeropuerto de Fuerteventura (2013-2016) y del Aeropuerto de El Hierro (2010-2013). En 2019 asumió la división que coordina todo el proceso inversor de los aeropuertos canarios para, en 2021, pasar a la dirección del Aeropuerto de Sevilla.

"En su última etapa al frnte de la dirección del aeropuerto de Sevilla ha destacado por liderar con éxito la renovacióny ampliación de la terminal de pasajeros, la mayor inversión acometida en el aeropuerto de las últimas décadas, generando un salto cualitativo en la operativa y en la calidad del servicio, reconocido interncionalmente. Bajo su dirección, el aeropuerto ha consolidado un crecimiento sostneido del tráfico y la conectividad, diversificando y duplicando el número de las compañías aéreas operativas", afirma.