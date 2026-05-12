GASTRONOMÍA
El chiringuito de Málaga con su propio Solete Repsol que lleva desde 1965 sirviendo los mejores espetos: "Mantiene la esencia marinera"
Este negocio situado en pleno paseo marítimo de Pedregalejo combina la comida tradicional marinera con "toques modernos"
Con la llegada de los meses sin 'r', la búsqueda de los mejores chiringuitos en los que probar los míticos espetos se convierte en una de las actividades favoritas de malagueños y turistas. Así, se cuentan por decenas los restaurantes a pie de playa que se encuentran en la costa de la capital malagueña. Y entre ellos, destaca uno que mantiene su esencia desde 1965 y cuya calidad gastronómica le ha hecho ganar un Solete de la Guía Repsol.
Se trata del Chiringuito El Cabra, un negocio que estuvo gestionado durante más de 50 años por su fundador, Manuel Cabra Ávila, y sus hijas y que, tras la jubilación de su cabecilla, reabrió con la misma carta y ubicación, pero con "toques modernos" bajo el nombre de El Cabra Ovidio Playa.
Un chiringuito de Pedregalejo con esencia marinera desde 1965
Situado en el paseo marítimo de El Pedregal, en pleno barrio pesquero de Pedregalejo, este negocio ha sabido mantener la esencia de su comida tradicional marinera sirviendo las mejores frituras de pescado, espetos de sardina y toda clase de pescados y mariscos frescos.
Así, los comensales disfrutan en este lugar de una amplia carta en la que se pueden encontrar desde lubinas, salmonetes, boquerones, calamares, gambones, pulpo o doradas, hasta guisos marineros, arroces y carnes de calidad, como chuletón de vaca rubia gallega.
Un Solete de la Guía Repsol para uno de los mejores chiringuitos de Málaga
Una variada carta en la que la calidad del producto y la tradición de su cocinado les han valido para recibir su propio Solete de la Guía Repsol. Una distinción que entregó la prestigiosa publicación a este negocio al considerarlo uno de los mejores de la capital malagueña.
"Con el mar a apenas unos metros, el intenso olor salino y la sensación de vivir en otra época, las mesas de 'El Cabra' son toda una oportunidad", señala la guía sobre este chiringuito.
Frituras, espetos, arroces y marisco local en este chiringuito de Málaga
Además, asegura que sus frituras, espetos de sardina y sus pescados "ejercen de alma del establecimiento", así como su "marisco local y buenos arroces y algunos apuntes de carne".
Para la Academia Gastronómica de Málaga, este chiringuito que ofrece los mejores pescados y mariscos frescos es "pura tradición marinera renovada".
La Academia Gastronómica de Málaga destaca su tradición renovada
"Combina la esencia marinera de Málaga con toques modernos. Frente al mar, este restaurante familiar ofrece un ambiente acogedor con terraza y un interior renovado para más de 100 comensales", recalca la academia.
Para los expertos de la institución gastronómica, su fritura destaca por su "frescura y buena ejecución", mientras que sus espetos asados en barca "son un clásico de los veranos malagueños".
Un restaurante con vistas a la bahía junto a los Baños del Carmen
Un negocio que se puede visitar de lunes a domingo en horario de 12.00 a 23.00 horas en el número 17 del paseo marítimo de El Pedregal, en el barrio de Pedregalejo.
Así, este restaurante situado a escasos metros de los Baños del Carmen y con unas vistas privilegiadas de la bahía malagueña se ha convertido en uno de los locales más visitados y admirados de la capital en el que disfrutar de los mejores productos malagueños en un ambiente único.
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