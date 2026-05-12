ENCUESTA I ¿Quién ha ganado el último debate electoral de Canal Sur?

La campaña andaluza del 17M entra en su recta final con un escenario aparentemente estable en las encuestas y una incógnita principal: si Juanma Moreno logrará movilizar el voto suficiente para revalidar la mayoría absoluta o si el resto de fuerzas conseguirá reforzar su peso en el Parlamento de Andalucía. El debate de Canal Sur sirvió para medir estrategias, marcar prioridades y tensar algunos de los asuntos más sensibles de la campaña, desde la sanidad pública hasta la vivienda, la financiación autonómica o la seguridad.

Antes de votar en la encuesta que encontrarás al final de esta información, estas son las principales líneas que dejó cada partido en el debate:

PP-A / Juanma Moreno

Juanma Moreno endureció el tono respecto al primer debate y buscó recuperar iniciativa ante el voto indeciso de la derecha. Defendió su gestión, cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los “agravios” con Cataluña, la falta de recursos contra el narcotráfico y asuntos como Adamuz o la PAC. En sanidad, pidió perdón por los fallos en los cribados, aunque los atribuyó a un “error de comunicación” y denunció una ofensiva coordinada contra su Gobierno.

PSOE-A / María Jesús Montero

María Jesús Montero apostó por el cuerpo a cuerpo con Moreno y centró buena parte de su intervención en los servicios públicos. La candidata socialista elevó la presión sobre la sanidad, la dependencia, la educación y la vivienda, y exigió responsabilidades por los fallos en los cribados. Su estrategia buscó presentar al PSOE-A como alternativa de gobierno frente a un PP al que acusó de mala gestión y de debilitar los recursos públicos esenciales.

Vox / Manuel Gavira

Manuel Gavira evitó una confrontación directa sostenida con Moreno, aunque respondió al presidente andaluz cuando este reprochó a los partidos no suspender la campaña por la muerte de dos guardias civiles: “Se equivoca usted de enemigo”. Vox mantuvo su perfil más duro contra el Ejecutivo central y trató de disputar espacio en asuntos como seguridad, inmigración, narcotráfico, PAC y crítica a las políticas de Sánchez, sin romper del todo los puentes con el PP.

Por Andalucía / Antonio Maíllo

Antonio Maíllo se situó dentro del bloque de izquierdas que presionó a Moreno por la situación de los servicios públicos. Su intervención se orientó a reforzar el debate sobre sanidad, educación, dependencia y vivienda, asuntos en los que la izquierda trató de coordinar sus ataques para limitar la capacidad de respuesta del presidente andaluz. Por Andalucía buscó aparecer como una opción útil para condicionar el próximo Parlamento desde una agenda social y de defensa de lo público.

Adelante Andalucía / José Ignacio García

José Ignacio García participó también en la ofensiva desde la izquierda contra la gestión del Gobierno andaluz, con especial atención a los problemas sanitarios, la dependencia, la educación y la vivienda. Adelante Andalucía intentó diferenciarse con un perfil propio, pero compartió con el resto de fuerzas progresistas la crítica a Moreno por los fallos de gestión y la exigencia de responsabilidades. Su objetivo pasa por ganar presencia parlamentaria y reforzar una voz andalucista y social.

El debate no resolvió todas las incógnitas, pero sí dejó claro el marco de la última semana: el PP apela a la estabilidad y a la movilización del voto de derecha; el PSOE intenta convertir los servicios públicos en el eje de la campaña; Vox busca condicionar el tablero desde posiciones más duras; y Por Andalucía y Adelante aspiran a crecer para ganar capacidad de influencia en la Cámara.