Declaran culpable parcialmente al asesino de Lucía Garrido por matar a dos personas en su finca de Alhaurín de la Torre

El exmarido de Lucía Garrido, quien ya fue condenado por la muerte de su pareja, ha vuelto a someterse a juicio. Esta vez se le acusaba de homicidio, tras ser acusado de matar en 2019 a dos personas de nacionalidad colombiana en su finca ´Los Naranjos´, ubicada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

El veredicto ha sido adoptado por unanimidad por los miembros del jurado popular, quienes le han declarado culpable con la eximente incompleta de legítima defensa al hombre acusado

Dos delitos de homicidio

El procesado ha sido declarado culpable de dos delitos de homicidio al haber acabado a tiros con la vida de las dos personas que entraron en su finca. Sin embargo, los miembros del jurado consideraron que las circunstancias del caso no reúnen los elementos necesarios para reconocer la eximente completa de la legítima defensa que argumentaba la Fiscalía de Málaga.

Tras conocerse la decisión del jurado, el letrado de la defensa, que hasta ese momento había solicitado un veredicto de no culpabilidad, ha pedido al magistrado presidente que aplique en la sentencia la eximente incompleta de legítima defensa como las atenuantes de dilaciones indebidas y de la propia confesión.

Noticias relacionadas

Ya fue condenado por matar a su pareja

El procesado, exmarido de Lucía Garrido, ya fue condenado por la muerte de su pareja, hallada flotando con golpes y un corte en la yugular en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008 (aunque la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo) y justo un año después del crimen de la mujer mató a estas dos personas.