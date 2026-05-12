Dedican una calle en Málaga a las ratas de gran tamaño

«¿Así se llama esta calle?», una mujer se paraba perpleja, ayer lunes, delante de un cartel que simulaba formar parte del callejero municipal. No es para menos su asombro: reza «Calle de las Ratas Poni», con el escudo de Málaga al fondo.

El irónico cartel es la forma de protestar que ha tenido un vecino anónimo, ante el exceso de ratas en el solar junto a esta ‘nueva calle’ de Málaga, una parcela a pocos metros de la iglesia del Carmen del Perchel, que da tanto a la calle Plaza de Toros Vieja como a la calle Peregrino. En su interior crece la vegetación y también se ven planchas de madera, alguna manta y hasta una maleta.

Interior de la parcela, por la parte que da a la calle Plaza de Toros Vieja, ayer, en El Perchel. / A.V.

«Son ratas grandes, no son cucarachas»

«Son ratas grandes, no son cucarachas», remarca Rodrigo, que vive en un bloque junto al solar. A su lado está Alanís, que también vive en el bloque y confiesa que tiene muchas ganas de que «construyan» en la parcela para acabar con este panorama.

Como recuerda Rodrigo, en su bloque hay muchos pisos turísticos y los clientes apenas «están dos o tres días y se van»; pero a ellos, como vecinos, les toca «ver pasar las ratas a diario».

El cartel en El Perchel simula una calle oficial del callejero de Málaga: calle de las Ratas Poni. / A.V.

Además, hace hincapié en que tampoco ayuda que, a dos pasos del solar, haya un frente de contenedores. Ni Rodrigo ni Alanís conocen quién está detrás de la protesta; pero están de acuerdo con ella y también confiesan que se han reído al leer el cartel.

Cuando rata asoma por el váter

Pero si estos vecinos han visto a los roedores a cierta distancia, el caso de Carmen, que trabaja en un comercio próximo ha sido, por desgracia, más cercano.

«Sí que es verdad que tuvieron que venir porque por el baño, un par de veces fui a abrir la tapa del váter y me encontré el bicho», lamenta.

Por este motivo, cuenta que tuvieron que llamar a una empresa especializada, para revisar las instalaciones y evitar más sorpresas. En todo caso, por precaución, cuenta que encima de la tapa pone un bote de desinfectante, para evitar que estas ratas de proporciones equinas «salgan para fuera; se me mete aquí una y es lo único que me faltaba».

El solar de calle Plaza de Toros Vieja también da a la calle Peregrina. / A.V.

Carmen, de paso, lamenta que el solar esté «fatal» y recuerda que en la parcela hace tiempo empezaron a meterse personas, que incluso llegaron a montar una tienda de campaña.

Carmen, de paso, muestra su perplejidad porque, en el sitio en el que se encuentra el solar, no se haya construido todavía. Además, también cree que ayuda a la persistencia de las ratas el cambio de un aparcamiento de motos por una zona de contenedores de basura.

Otra vista del solar, por la parte de la calle Plaza de Toros Vieja, en El Perchel. / A.V.

Comiendo por los bajantes

Otras dos trabajadoras de un comercio próximo también llaman la atención sobre las personas que dejan comida para gatos, algo que es aprovechado por los roedores para alimentar a sus crías.

En este segundo comercio, explican, han llegado a encontrarse cómo las ratas han roído el recubrimiento de los bajantes, y las escucharon también en las conducciones del aire acondicionado.

En la ‘calle de las Ratas Poni’, piden el desbroce y desratización del solar, y que se construya cuanto antes.