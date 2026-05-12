64 denuncias por ruidos y convivencia en Málaga: la mayoría han sido por cantar o tocar instrumentos en la vía pública

La Policía Local de Málaga ha tramitado durante la última semana un total de 64 denuncias relacionadas con incumplimientos de la ordenanza de ruidos y de las normas de convivencia ciudadana. Las actuaciones se desarrollaron principalmente en el Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz. Según el balance municipal, entre el 4 y el 11 de mayo los agentes realizaron 200 intervenciones, que se saldaron con nueve denuncias a establecimientos públicos y 55 sanciones a particulares.

En materia de contaminación acústica, la Policía Local denunció a 21 personas. La mayoría de las sanciones, un total de 15, estuvieron motivadas por cantar, gritar o hacer sonar instrumentos musicales en la vía pública. Estas actuaciones se concentraron especialmente en calles del Centro Histórico como la Plaza del Obispo, Marqués de Larios, Granada, la Plaza de la Merced o Santa María. Además, se registraron denuncias por ruidos procedentes del interior de viviendas, utilización de equipos musicales en espacios públicos y comportamientos que alteraban el descanso vecinal.

Botellón y convivencia ciudadana

En relación con la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana, los agentes interpusieron 34 denuncias. Entre ellas destacan 18 por consumo de bebidas en la vía pública en zonas no autorizadas y nueve por realizar necesidades fisiológicas en la calle.

Las concentraciones de personas consumiendo alcohol se localizaron principalmente en las calles Calerito, Europa, Pacífico y Pintor de la Fuente Grima. Por otro lado, las denuncias por miccionar en la vía pública se registraron en puntos como Plaza de la Merced, Medina Conde, San Telmo o Cañuelo de San Bernardo.

Nueve denuncias a establecimientos

En cuanto a los establecimientos públicos, la Policía Local desarrolló 44 intervenciones que derivaron en nueve denuncias. Entre las infracciones detectadas aparecen la falta de licencia o autorización municipal, exceso de aforo, ocupación indebida de la vía pública, exceso de mesas y sillas en terrazas y emisión de música al exterior. Asimismo, los agentes realizaron cuatro seguimientos de decretos municipales y notificaron tres actas por incumplimiento de resoluciones administrativas.

Diez actas por irregularidades en terrazas

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública levantó diez actas por incumplimientos relacionados con terrazas, tanto por ocupación indebida del espacio público como por carecer de autorización. Las incidencias se registraron en distintos distritos de la ciudad, entre ellos Centro, Palma-Palmilla, Carretera de Cádiz y Teatinos-Universidad.

Un establecimiento del Romeral. El Romeral contra el Ruido denuncia exceso de aforo en la hostelería / Alfonso Vazquez

El Ayuntamiento recuerda que las infracciones relacionadas con contaminación acústica pueden conllevar sanciones de entre 600 y 300.000 euros, mientras que las multas vinculadas a convivencia ciudadana parten de los 300 euros.