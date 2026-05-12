Emasa impulsa un proyecto en El Atabal para ahorrar un 12,5% de agua de embalses y pozos

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) ha sacado a concurso el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejora de eficiencia en la estación potabilizadora de El Atabal, una iniciativa que permitirá reducir en un 12,5% el volumen de agua bruta extraída de embalses y pozos para mantener el suministro actual a la ciudad.

La licitación, ya publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un presupuesto de más de 267.000 euros y un plazo de ejecución de 11 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de mayo. El proyecto forma parte de la iniciativa ‘SITAguaS-Soluciones Innovadoras para el Tratamiento de Aguas Salobres’, valorada en 18,49 millones de euros. El objetivo principal es reducir a la mitad el rechazo de salmuera generado durante el tratamiento del agua salobre procedente de embalses y pozos, pasando del 20% actual al 10%.

Gracias a esta mejora tecnológica, Emasa estima que se podrían ahorrar alrededor de 7 hectómetros cúbicos de agua al año, aprovechando un mayor volumen del recurso hídrico ya disponible y disminuyendo así la presión sobre las reservas naturales.

Emasa / L.O.

Financiación europea

La propuesta fue presentada en septiembre de 2025 por Emasa, en coordinación con el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE del Ayuntamiento de Málaga, a la convocatoria estatal ‘Línea de Fomento de la Innovación desde la demanda para la Compra Pública de Innovación (CPI), impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciada con fondos FEDER.

El pasado 24 de abril, la Subdirección General de Fomento de la Innovación emitió una propuesta de resolución provisional favorable para el proyecto, estableciendo una cofinanciación del 72,25%, equivalente a 13,36 millones de euros.

Innovación para tratar aguas más complejas

La planta potabilizadora de El Atabal afronta actualmente importantes desafíos técnicos debido a la diversidad de aguas que trata, entre ellas aguas procedentes de embalses salinizados, con alto contenido orgánico o con características corrosivas e incrustantes. Estas condiciones afectan al rendimiento de producción, incrementan el consumo energético y obligan a realizar limpiezas más frecuentes de las membranas de desalación.

Con este nuevo proyecto, Emasa busca desarrollar soluciones científicas y tecnológicas específicas para este tipo de aguas, ya que las tecnologías de desalación existentes han sido diseñadas principalmente para el tratamiento de agua marina.

Además de aumentar la producción y reducir el rechazo de agua, las mejoras previstas permitirán disminuir el consumo de productos químicos, reducir la carga de trabajo operativo y duplicar la vida útil de las membranas, que pasarían de seis a doce años.