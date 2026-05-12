Apertura
Fomo: la taberna malagueña milenial de calle Carretería prepara su salto a Pedregalejo
El nuevo espacio, bautizado como Fomo Playa, quiere trasladar la esencia del actual local a un formato más de "chiringuito"
Fomo Bar, la taberna malagueña milenial de calle Carretería, continúa su expansión en Málaga y prepara el lanzamiento de su nueva versión: Fomo Playa.
El nuevo espacio está pensado para trasladar a Pedregalejo la esencia de Fomo, pero en formato "chiringuito". El local contará con dos plantas y terraza, en una ubicación privilegiada junto al mar.
Las obras ya han comenzado en el establecimiento situado en el Paseo Marítimo El Pedregal, 11, un espacio que anteriormente ocuparon 'La Calle Burger' y 'La Malagueña cuando besa'.
Los platos estrella de Fomo también estarán en Pedregalejo
Por ahora se conocen pocos detalles del nuevo local, aunque sus creadores ya han avanzado algunas pistas sobre su propuesta gastronómica. La carta tendrá similitudes con la de Fomo Bar, ya que la intención es mantener algunos de sus platos más reconocibles.
Entre ellos destaca el Perrito Malagueño, elaborado con tartar de salchichón de Málaga y salsa PX. También podrían mantenerse otras pequeñas piezas como El Cordobés, relleno de carrillera de vaca vieja; El Pepito, con presa ibérica; o el mollete de pringá acompañado de mayonesa de hierbabuena.
Un local "malagueño para los malagueños"
Al igual que Fomo, este nuevo proyecto busca mantener la filosofía de ser un local "malagueño para los malagueños", ahora con el ambiente marinero y gastronómico de Pedregalejo como escenario.
La fecha de apertura aún no se conoce, aunque sus responsables ya han avanzado que será pronto. Todo "depende de las obras actuales del paseo de Pedregalejo".
Detrás de este proyecto está Ricardo Álvarez, CEO del Grupo El Caserito, firma que agrupa conceptos como La Cheesquería, Fomo y USB. Sus locales se han convertido en los últimos años en algunos de los grandes éxitos de la hostelería malagueña.
El último ejemplo de esa proyección ha sido la colaboración de La Cheesquería con otro gigante empresarial malagueño: Casa Kiki.
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