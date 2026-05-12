Del ictus a la ELA: Málaga reúne a más de 100 neurólogos para analizar los últimos avances en diagnóstico y tratamiento

La neurología avanza rápido y exige una actualización constante. Con ese objetivo, 120 especialistas en neurología se reunieron en Málaga en el III Neuroweekend Malacitano, un evento que se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia para conocer las últimas novedades en diagnóstico y tratamiento.

Durante las jornadas, celebradas los días 8 y 9 de mayo, especialistas en neurología procedentes de toda España se dieron cita en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria para actualizar conocimientos y poder trasladar los avances más recientes a la práctica clínica.

Lo que nació hace tres años como un evento local ha dado ya el salto al ámbito internacional: en esta tercera edición, el Neuroweekend Malacitano ha sido retransmitido por primera vez por streaming a varios países de Latinoamérica.

Un encuentro que crece edición tras edición

El balance, según el director de las jornadas y jefe de servicio de Neurología del Hospital Clínico, el doctor Carlos de la Cruz, ha sido “muy positivo”. La asistencia ha ido creciendo edición tras edición y los niveles de satisfacción son "altísimos". De los 55 participantes del primer año se pasó a 93 en la segunda convocatoria y, en esta tercera, se ha superado ya el centenar de especialistas.

La clave del encuentro, según De la Cruz, está en su formato ágil, práctico y clínicamente relevante. El objetivo es ir, como explica el especialista, “muy al grano de las cosas”, evitando “cualquier tipo de relleno” y redundancias.

“No tiene una reunión parecida”, afirma el jefe de servicio del Clínico, que destaca que se trata de un congreso organizado “cien por cien” a nivel local. “Todos los que vienen dicen que sirve para mejorar su práctica clínica, que es lo que intentamos: cuidar mejor a los pacientes que tenemos”, resume.

Ictus: nuevos criterios para que más pacientes puedan recibir tratamiento

Durante el Neuroweekend se abordaron algunas de las principales áreas de la neurología actual como las enfermedades neuromusculares, la patología vascular cerebral, las migrañas y cefaleas, los trastornos del movimiento, la epilepsia, los trastornos del sueño, el deterioro cognitivo y la esclerosis múltiple.

“Se hace una revisión extensa de todas las actualizaciones de todas las ramas para estar a la vanguardia terapéutica del momento”, explica Alejandro Gallardo, neurólogo especialista en enfermedades cerebrovasculares del Hospital Clínico de Málaga.

En el área del ictus, una de las principales novedades ha sido la ampliación de los criterios de tratamiento, que se han actualizado ese mismo año. Esto supone que más pacientes podrán beneficiarse de terapias que hasta ahora no siempre estaban indicadas para determinados perfiles.

“El hecho de actualizar al resto de compañeros de otros hospitales de estos nuevos criterios hace que muchos de los pacientes se puedan beneficiar de estos tratamientos al tener más frescos los criterios de actualización”, subraya Gallardo, que recuerda que el ictus es la patología neurológica más frecuente.

Equipo de neurología del Hospital Uinversitario Virgen de la Victoria. / L.O.

ELA genética: una nueva vía terapéutica en estudio

Las enfermedades neuromusculares, menos frecuentes pero de enorme impacto para los pacientes y sus familias, también ocuparon una parte destacada del programa. Entre los avances más relevantes, la especialista en enfermedades neuromusculares del Hospital Clínico, Pilar Carbonell, resaltó los conseguidos en la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) genética.

Si ya existía un tratamiento dirigido a mutaciones en el gen SOD1, ahora se abre una “nueva esperanza terapéutica” para los pacientes asociados al gen FUS. Se trata de un nuevo medicamento —Jacifusen— que logra, en palabras de la doctora Carbonell, “disminuir la producción de esa proteína mutante, que es muy tóxica, que es la proteína FUS".

“Este gen se caracteriza porque tiene una evolución muy severa y muy dramática, y, además, suelen ser de inicio bastante precoz”, añade la profesional. Actualmente, está en desarrollo el ensayo clínico en el que se está estudiando la eficacia definitiva de este fármaco y en el que está participando una paciente malagueña del Hospital Clínico.

Según destaca la especialista, se trata de un estudio internacional muy selectivo, con menos de 20 pacientes en todo el mundo. En concreto, se está desarrollando en el Hospital del Mar de Barcelona, al que se está trasladando la paciente malagueña para recibir el tratamiento.

Migraña: una enfermedad muy frecuente e infradiagnosticada

Otro de los bloques de las jornadas estuvo dedicado a la migraña, una enfermedad muy prevalente, pero también “muy infradiagnosticada”, según señala el doctor Ignacio del Pino, neurólogo de la Unidad de Cefaleas del Hospital Clínico, que recuerda el gran impacto social y económico que tiene esta enfermedad en los pacientes que la padecen. Las estimaciones apuntan a que afecta a un 25% de la población.

Durante su intervención, Del Pino repasó cómo los nuevos medicamentos han cambiado de forma importante la vida de los pacientes con migraña y expuso los fármacos que aún están por llegar y que podrían cambiar la forma de abordar la enfermedad.

Entre los temas tratados destacó la migraña menstrual, un tipo especialmente invalidante que todavía no cuenta con una estrategia claramente definida. En este campo, los gepantes se presentan como una vía prometedora.

Epilepsia, sueño y enfermedades autoinmunes

En epilepsia y sueño, el neurólogo Jorge Romero Godoy centró su intervención en el insomnio crónico y la narcolepsia, así como en las novedades terapéuticas recientes que están modificando el abordaje de ambas entidades.

También incidió en la importancia de saber reconocer las epilepsias autoinmunes. Detectarlas a tiempo, afirma, permite tratarlas “de manera adecuada”, es decir, no con fármacos antiepilépticos, sino con fármacos inmunomoduladores. “Esto es importante hacerlo temprano porque favorece la recuperación e impide que el paciente tenga secuelas a largo plazo”, subraya Romero.

El programa incluyó asimismo las novedades en enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. En este ámbito se expusieron los nuevos criterios diagnósticos, que permiten identificar estas patologías con más facilidad y antelación, además de las novedades terapéuticas disponibles

Con esta tercera edición, y la vista puesta en la cuarta, el Neuroweekend Malacitano consolida su papel como foro de actualización para especialistas en neurología y refuerza la proyección de Málaga como punto de encuentro para compartir avances que, en última instancia, buscan mejorar la atención a los pacientes.