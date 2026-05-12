Accidente
Investigado el conductor de un camión tras chocar contra un autobús escolar en Málaga
El autobús, que estaba averiado, iba ocupado por 14 menores, dos docentes y un conductor y ninguno salió herido
El conductor de un camión está siendo investigando por conducir bajo la influencia de drogas tras colisionar contra un autobús escolar averiado. El autobús estaba ocupado por 14 menores, dos docentes y un conductor, pero ninguno salió herido.
Fue el pasado mes de marzo cuando el autobús escolar se averió y quedó inmovilizado en el arcén derecho de una autovía, ocupando parte del carril derecho debidamente señalizado. Así, un camión que circulaba por la misma vía colisionó contra el lateral del autobús, provocando importantes daños materiales pero ninguno personal.
El conductor, positivo en cocaína
La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Málaga le practicaron al conductor del camión las pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas, las cuales arrojaron un resultado positivo en cocaína.
Ante el resultado positivo indiciario, confirmado posteriormente en el análisis de laboratorio, y la existencia de síntomas externos de encontrarse bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y drogas, junto con la implicación del conductor del camión en un siniestro vial, llevaron a su investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 379 del Código Penal, castigado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años.
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