Sucesos
Investigan la muerte de un joven que fue apuñalado anoche en La Palmilla
El fallecido era el inquilino del padre del presunto agresor, por lo que la Policía Nacional investiga si un problema vinculado a la vivienda desencadenó la agresión
La Policía Nacional investiga la muerte de un joven que fue apuñalado anoche en el barrio malagueño de La Palmilla. Según fuentes cercanas al caso la víctima es un hombre de origen marroquí de 29 años que fue trasladado con heridas de arma blanca al Hospital Regional, donde finalmente falleció.
Los hechos sucedieron en torno a las 20.00 horas de la noche de este pasado lunes, cuando Emergencias 112 recibió varias llamadas que alertaban de que un hombre había sido apuñalado en la zona del pecho en la calle Concejal Pedro Ruz García, cerca de la popular plaza Verdiales de La Palmilla. Ante la gravedad de los avisos, el centro coordinador movilizó a sanitarios del 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional, cuyos agentes asumieron la investigación para esclarecer el motivo y la autoría de la agresión. El equipo médico que atendió a la víctima, que presentaba al menos dos lesiones de arma blanca, la trasladó en ambulancia al Hospital Regional, donde finalmente falleció.
Problemas con una vivienda
Las fuentes han explicado que las primeras gestiones policiales permitieron identificar al presunto agresor, un ciudadano español de 27 años que al parecer es hijo del casero del fallecido. Una de las principales hipótesis sobre la que trabajan los agentes del Grupo de Homicidios es que un problema vinculado a la vivienda desencadenara la agresión.
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