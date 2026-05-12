La Junta de Andalucía declarará hoy de interés estratégico un proyecto de data center en el PTA de Málaga con 1.250 millones de inversión y 250 empleos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará este mares la declaración de interés estratégico para Andalucía del proyecto para la construcción de un centro de datos promovido por la entidad Saltburn Holding SL en la ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en la barriada malagueña de Campanillas malagueña. La iniciativa contará con una inversión de 1.257 millones de euros y prevé la generación de 710 empleos directos durante la fase de construcción, así como 254 puestos de trabajo directos en la fase de explotación, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

La resolución establece que la vigencia de la declaración de interés estratégico se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2031.

Según consta en la resolución de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos eleva al Consejo de Gobierno, que ha sido adelantada por Diario Sur, el proyecto contempla la implantación de un centro de datos Tier III / Tier III+ destinado a servicios de almacenamiento y procesamiento de datos, inteligencia artificial, servicios cloud y conectividad digital. Esta infraestructura contará con una potencia IT de 100 megavatios y un consumo eléctrico previsto de 150 megavtios.

Una parcela en la extensión del PTA de Málaga

La instalación se ubicará en la parcela C del sector SUS CA-23 “Extensión del PTA”, en el término municipal de Málaga, sobre una superficie de 71.415 metros cuadrados.

Una imagen aérea del Málaga TechPark (PTA) de Málaga / L. O.

La declaración se adopta al amparo del Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, relativo al fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativa en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía.

"Posicionamiento favorable" de la Junta a este data center

Durante la tramitación del expediente por parte de la Junta de Andalucía, se han recabado los informes preceptivos de las consejerías competentes en materia de industria, ordenación del territorio, sostenibilidad ambiental, agricultura, cultura y sanidad, así como el informe técnico de la Unidad Aceleradora de Proyectos, que han concluido con un "posicionamiento favorable", según la información del Gobierno andaluz consultada por este periódico.