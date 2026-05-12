Málaga contará con la quinta máquina de PET/Resonancia de España para el diagnóstico temprano del cáncer

Málaga se prepara para incorporar una de las tecnologías más avanzadas en el diagnóstico precoz del cáncer: una máquina de PET/Resonancia (PET/RM). Actualmente, tan solo hay cuatro equipos de estas características en España y el quinto se instalará en la capital malagueña, convirtiéndose en el primero de Andalucía.

Así lo anunció este lunes la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, que destacó que se trata de una de las herramientas “más avanzadas y prometedoras” en el diagnóstico temprano del cáncer, ya que “combina la información metabólica del PET con el detalle anatómico de la resonancia magnética”.

“Con esta tecnología, que sólo existe actualmente en Barcelona, Madrid y Valencia, se permitirá detectar tumores en etapas muy iniciales, incluso antes de que se pudieran ver por otros medios”, subrayó España.

Primera máquina de PET/Resonancia de Andalucía

Según informó la consejera en funciones, se ha firmado ya un protocolo entre las consejerías de Economía, Universidad, Sanidad y la Universidad de Málaga (UMA) para que Málaga cuente con la primera máquina de PET/Resonancia (PET/RM) de Andalucía. El equipo se instalará en el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) de la UMA.

“Gracias a su alta sensibilidad, el PET/Resonancia puede diferenciar entre tejido maligno y benigno con mayor precisión, evitando procedimientos innecesarios. Además, reduce el tiempo y la exposición del paciente a la radiación”, resaltó Carolina España, que defendió que este avance supone un paso más en la lucha y prevención del cáncer: “Juanma cumple e invierte en Sanidad”.

A día de hoy, solo tres provincias españolas cuentan con esta tecnología, utilizada tanto en investigación como en asistencia: Barcelona, con dos equipos; Madrid, con uno; y Valencia, con otro.

Beneficios de esta tecnología

El reconocido oncólogo Emilio Alba ha destacado a La Opinión de Málaga el enorme potencial de esta tecnología a nivel oncológico. “Tiene un nivel de resolución de casi 0,5 cm, es la mayor resolución que hay”, explicó el especialista.

Además, subrayó que permite realizar “en 20 minutos un estudio de cuerpo entero” y con “niveles de radiación relativamente bajos”, algo especialmente relevante cuando hay que repetir muchas pruebas o en pacientes pediátricos.

“Ahora mismo, como método de diagnóstico, es el mejor que hay en sensibilidad de todos los conocidos”, remarcó Alba, que considera que esta tecnología en oncología tendrá una aplicación en diagnóstico temprano de la enfermedad “espectacular”. “Y eso con otras técnicas, como puede ser la biopsia líquida, puede ser un salto adelante en el diagnóstico ultraprecoz del cáncer”, resumió.