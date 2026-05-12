Mercado inmobiliario
Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios
Fotocasa detecta una cierta moderación en las subidas del precio del alquiler frente a años anteriores, pero no por una mejora de la oferta sino por el "agotamiento financiero" de los inquilinos
El precio de la vivienda en alquiler sigue subiendo en la provincia de Málaga, cuyo mercado inmobiliario tiene además los precios más caros de toda Andalucía. El valor del metro cuadrado ha subido un 5,7% en el último año y presenta un precio actual de 16,54 euros el metro cuadrado al mes, según los datos publicados este martes por el portal Fotocasa a cierre de abril. Una muestra del oneroso nivel en que se mueven los alquileres en Málaga es que los diez municipios más caros de Andalucía están en esta provincia, superando todos ellos la franja de los 15 euros el metro.
"El mercado del alquiler en Andalucía refleja una resistencia al ajuste mayor que la media nacional, con un incremento interanual del 7,1% que sitúa el precio en 12,36 euros el metro. Aunque vemos una moderación frente a las subidas de doble dígito de años anteriores, esta no se debe a una mejora de la oferta, sino al agotamiento financiero de los inquilinos, que ya destinan gran parte de sus ingresos al pago de la renta. Además, hay un volumen creciente de andaluces que quieren moverse, pero el mercado no se lo permite debido a la rigidez extrema y a unos precios que han alcanzado el límite de su capacidad de pago", ha explicado la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.
¿Cuáles son los diez municipios más caros para alquilar en Málaga?
El estudio de Fotocasa analiza 108 municipios en Andalucía, de los que 12 sobrepasan los 15 euros el metro al mes, según la oferta de vivienda que tiene registrada este portal. Los diez primeros se sitúan en la provincia de Málaga y son Estepona con 19,13 euros, Marbella (18,94), Benahavís (18,72), Casares (17,96), Torremolinos (17,28), Fuengirola (16,99), Benalmádena (16,80), Málaga capital (16,73), Nerja (16,60), Mijas (16,03). Los otros dos son de Cádiz: Sanlúcar de Barrameda con 16,03 euros y La Alcaidesa con 15,63 euros.
En el 86% de los 58 municipios analizados por Fotocasa con variación interanual, el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. En la provincia de Málaga, Fotocasa detecata subidas del orden del 8% y 10% en la mayoria de los municipios de la Costa del Sol, aunque las hay más moderadas (uun 3,8% en Málaga capital y un 1,5% en Torremolinos, e incluso se perciben algunos descensos (-2,4% en Benalmádena).
Otros valores incluidos en el estudio son los 14,76 euros de Manilva (subida interanual del 6,9%),los 13,77 de Rincón de la Victoria (se quedan igual), los 13,44 euros de Vélez-Málaga (12,3%), los 12,82 de Alhaurín de la Torre (bajan sorprendentemente un 20,9%), los 12,28 de Alhaurín El Grande (un significativo aumento del 34,6%), los 12,08 de Algarrobo (13,3%), los 11,77 de Torrox (3,9%) y los 7,75 de Ronda (8,2%).
Los mayores incrementos: Alhaurín El Grande, a la cabeza
El orden de las diez ciudades de mayor o menor incremento interanual es: Alhaurín El Grande (34,6%), Ayamonte (31,9%), Chiclana de la Frontera (29,2%), Antequera (25%), Motril (20,7%), La Línea de la Concepción (18,6%), Puerto Real (15,3%), Lucena (14,1%), Conil de la Frontera (14,0%) y Martos (13,9%). Fotocasa, en todo caso, también destecta en esta ocasión descensos de precios en muncipios como Sotogrande (-23,3%), Alhaurín de la Torre (-20,9%), Baeza (-18,3%), Garrucha (-15,1%), Armilla (-8,4%), El Ejido (-3,9%), Benalmádena (-2,4%) y La Antilla (-1,8%).
Si se analizan los precios del alquiler respecto a los de hace un año, se observa que en 15 de las 17 comunidades presentan subidas. Andalucía está en la parte media del raniking de incrementos con un 7,1%.
Andalucía, en el tram medio de precios en alquiler
En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15 euros al mes son, según Fotocasa: Madrid (21,87), Baleares (19,32), Cataluña (18,38), País Vasco (17,42) y Canarias (15,92). Le siguen, Comunitat Valenciana (14,61), Cantabria (13,46), Andalucía (12,36), Navarra (12,28), Asturias (12,09), Aragón (11,45), Murcia (10,64), Galicia (10,61), Castilla y León (10,13), La Rioja (10,04), Castilla-La Mancha (8,89) y Extremadura (7,61 euros al mes).
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