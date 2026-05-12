Manuel Chaves aparece en la campaña andaluza: "Me parece ofensivo utilizar la muerte de dos guardias civiles en campaña electoral"

Manuel Chaves se suma a la campaña electoral de María Jesús Montero a falta de cinco días para acudir a las urnas. El que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante casi dos décadas ha reaparecido esta mañana frente al Museo Picasso de Málaga para reivindicar el poder de la cultura en el proceso de transformación de las ciudades y, de paso, hacer un breve apunte del segundo y último debate electoral previo al 17 de mayo.

El expresidente ha cargado esta mañana contra la "moderación" de Juanma Moreno y, aunque cree correcta la suspensión de la actividad electoral del pasado viernes y sábado sobrevenida por la muerte de dos guardias civiles en Huelva, no comulga con el uso de esta tragedia como argumento de campaña. "Lo que no me parece tan bien es que de pronto utilice en la campaña electoral la muerte de dos guardias civiles o de 47 personas muertas en un accidente ferroviario", ha criticado.

Según Chaves, el candidato popular a la reelección no dijo "absolutamente nada que pudiera ser interesante para la opinión pública andaluza" en el debate celebrado el pasado lunes en la radiotelevisión autonómica y ha criticado que se "esconda detrás del anticatalanismo", en vez de hablar sobre su modelo de financiación autonómica. "Los problemas de la sanidad, la educación, la dependencia o la infraestructura no se resuelven solamente con moderación, hace falta gestión y recursos", ha reprochado el expresidente a Moreno.

Manuel Chaves, Rosa Torres y Josele Aguilar en la puerta del Museo Picasso Málaga / Álex Zea

Recuperar el "Pacto por la Cultura" en Andalucía

No es casualidad que el candidato del PSOE de Málaga y secretario general del partido en la provincia, Josele Aguilar, haya elegido la entrada del Museo Picasso de Málaga para encontrarse con la exconsejera de Cultura, Rosa Torres, y el expresidente de la Junta, Manuel Chaves. Los socialistas han aprovechado el contexto electoral para sacar pecho de la "transformación" de la ciudad que supuso la llegada de este y otros museos de la mano del gobierno de Chaves.

"De cara al 17 de mayo volvemos a tener una propuesta para el mundo cultural, andaluz y malagueño", ha comenzado su intervención Aguilar. El PSOE propone "recuperar el Pacto por la Cultura en Andalucía" de la mano de los agentes culturales y de las personas que trabajan por ella, con quienes se han reunido minutos de después para "intercambiar opiniones y aportaciones".

El líder del PSOE de Málaga entiende la cultura como "un agente democratizador", pero ha asegurado que "no es suficiente" tener un centro de Málaga con mucha actividad cultural y aboga por extenderla a los barrios y a los municipios.

"Tenemos que apostar por la industria cultural, pero es un negocio en el que se tienen que beneficiar todos, no solamente la cultura como un elemento turístico más, sino la cultura, como digo, como ese elemento de participación y de crecimiento personal de todos los ciudadanos y ciudadanas. Así entendemos los socialistas la cultura, así la llevamos en nuestro programa electoral", ha concluido Aguilar.