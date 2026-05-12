El metro de Málaga registra su mejor dato trimestral: casi dos millones de usuarios

Casi dos millones de personas optaron por usar el metro de Málaga hasta marzo. Así lo revelan los datos de la Estadística de Transporte del Instituto Nacional de Estadística (INE) que registran los tres primeros meses del 2026.

Concretamente fueron 1,95 millones de usuarios, (un 16% interanual) Se trata del mejor dato del sistema de transporte público desde que comenzará a funcionar. Por otro lado, otros 4,76 millones (11,2% interanual) lo hicieron por el autobús, por encima de los 3,911 millones registrados en febrero y de los 3,961 millones de enero.

En el caso del urbano por metro, el número de viajeros creció un 6,1% respecto al mes anterior, mientras que el transporte urbano regular por autobús aumentó un 4,2% de un mes a otro.

Estas cifras indican que el transporte urbano en Málaga registró en marzo los mejores datos en lo que va de año, tanto en el metro de Málaga como en el autobús urbano.

En cuanto a las siete ciudades que escoge el INE para realizar esta encuesta (Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Sevilla y Valencia) la capital no destaca en el ranking por el número de pasajeros, pero sí lo hace respecto a otras grandes ciudades. Por ejemplo, el autobús de Málaga ha transportado a más viajeros que el de Bilbao.

El uso del AVE, bajó más de un 20%

El uso de la alta velocidad ferroviaria en España bajó un 21,3 % entre enero y marzo respecto a un año antes, lastrado por el accidente de Adamuz (Córdoba), así como por los cortes que mantuvieron cerrada la línea que conecta con Málaga, entre otras incidencias en las vías.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en conjunto, los viajes en tren de larga distancia se redujeron un 19,6 % interanual hasta marzo.

Datos positivos que se trasladan a Andalucía

El número de viajeros en autobús subió un 7,9% en marzo en Andalucía respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 25.271.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,9% a nivel nacional. Se trata del segundo mejor dato de viajeros en autobús en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

En cuanto a las ciudades andaluzas, la lista la lidera Sevilla con un total de 2,6 millones de viajeros usaron el metro en Sevilla (un 22,9% interanual) y otros 9,18 millones (8,9% interanual) el autobús.