Cultura
Una exposición del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga invita a contemplar el mar y a reflexionar sobre su conservación
La exposición 'Mis ojos, mi mar', del pintor malagueño Manu Garrido, fue inaugurada el 7 de mayo y permanecerá abierta hasta el 30 de junio
El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga presenta una nueva propuesta artística de la mano del pintor Manu Garrido, quien ofrecerá al público su interpretación del mar a través de una colección de obras.
'Mis ojos, mi mar'
La exposición, 'Mis ojos, mi mar', fue inaugurada el 7 de mayo y permanecerá abierta hasta el 30 de junio.
En la muestra se invitan a los visitantes a sumergirse en un universo cromático donde el mar se reinventa lejos de los tonos tradicionales. Con esto, Garrido apuesta por una visión profundamente personal, en la que los colores adquieren protagonismo y transforman el paisaje marino en una experiencia emocional y contemporánea.
Esculturas con plástico reciclado
Además de su obra pictórica, la muestra, incorpora una serie de esculturas igualmente llamativas y llenas de color, en las que el artista da vida a animales marinos como medusas, pulpos y otras criaturas del océano.
Estas piezas tridimensionales están realizadas con plástico reciclado recogido en el mar Mediterráneo, aportando a la exposición una dimensión medioambiental que invita a la reflexión sobre la conservación de los océanos y la reutilización de residuos.
Con esta exposición, el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga continúa consolidándose como un espacio abierto a diversas disciplinas artísticas, ofreciendo propuestas innovadoras que conectan con el público desde nuevas perspectivas.
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