Noche en Blanco Málaga 2026: 150 actividades gratis, música y museos abiertos este sábado 16 de mayo

La cuenta atrás ya ha comenzado para una de las grandes citas culturales del año en Málaga. Este sábado 16 de mayo, la ciudad celebrará la XVII edición de la Noche en Blanco, que reunirá cerca de 150 actividades repartidas en 98 espacios culturales, museos Y calles bajo el lema ‘Málaga, el futuro se escribe con Música’. El evento se desarrollará entre las 20.00 y la 1.00 horas y volverá a convertir el centro histórico y otros puntos de la ciudad en un gran escenario abierto al público.

Cartel de la Noche en Blanco 2026 / L.O.

La música toma el protagonismo de esta edición

La música será el hilo conductor de esta edición, con propuestas que abarcan desde conciertos sinfónicos y flamenco hasta recitales, danza y experiencias sonoras participativas. Entre las actividades más destacadas figura 'Balcones en canto', un espectáculo que llenará de música la calle Larios y la Plaza de la Constitución mediante actuaciones desde balcones enfrentados, con seis pases de 15 minutos a lo largo de la noche.

También sobresale el concierto 'Una noche de inspiración española' de la Orquesta Filarmónica en la Plaza de la Marina, así como las actuaciones de los conservatorios superiores de Música y Danza en distintos espacios patrimoniales de la ciudad. La Alcazaba, el Patio de las Cadenas de la Catedral, la Plaza de la Merced o el recinto Eduardo Ocón serán algunos de los escenarios principales de la programación.

Málaga, Noche en Blanco 2025. / GREGORIO MARRERO

Museos abiertos y actividades para todos los públicos

Los museos volverán a ser protagonistas con aperturas extraordinarias y actividades especiales. Participarán espacios como el Museo Picasso Málaga, el Museo Carmen Thyssen Málaga, el Museo de Málaga o el Museo Interactivo de la Música Málaga, entre otros.

La programación se divide en distintas categorías temáticas. Música y Danza concentra el mayor número de actividades, con 61 propuestas, seguida de Arte, Museos y Exposiciones, con 39 iniciativas. Además, habrá artes escénicas, audiovisuales, visitas extraordinarias y una programación específica para público infantil dentro de la denominada Nochecita en Blanco.

Uno de los puntos neurálgicos será el Punto de Información situado en la entrada de calle Larios, que este año se transformará también en una instalación participativa bajo el nombre Recording. Los asistentes podrán grabar sonidos y voces para crear una melodía colectiva que servirá como recuerdo de esta edición.

Consulta en este enlace el programa completo.

Una cita cultural consolidada en la ciudad

La imagen oficial de la Noche en Blanco 2026 apuesta por una identidad visual inspirada en la música y la interacción digital. Según explicó el Ayuntamiento durante su presentación en enero, el diseño utiliza tipografía variable que reacciona en tiempo real al sonido, reforzando la idea de una ciudad creativa y conectada a través de la música.

La organización prevé una importante afluencia de público durante toda la jornada cultural. Para facilitar la movilidad, la EMT volverá a sumarse a la iniciativa con actividades musicales en varias líneas de autobús, mientras que algunos aparcamientos municipales también acogerán intervenciones sonoras.

Con más de 2.000 actividades acumuladas desde su creación en 2008, la Noche en Blanco se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad y una de las pocas iniciativas de este tipo que se mantienen de forma ininterrumpida en España.