El parque de Málaga con un castillo sobre una enorme colina del que salen toboganes, trepadoras y atracciones: "Es extraordinario, muy grande y con mucha vegetación"

El castillo de madera con mirador, toboganes y atracciones que corona su enorme colina verde se ha convertido en uno de los mayores reclamos del Parque Infantil Litoral, un entorno natural situado en la capital de Málaga que cuenta con enormes zonas verdes, juegos para todas las edades y merenderos para disfrutar de un completo día al aire libre en familia.

Situado en la calle Villanueva de Algaidas, muy cerca de la zona de Martín Carpena y la playa de Sacaba, este parque fue inaugurado el 25 de noviembre de 2008, lo que ha llevado a que también sea conocido como el 'Parque Litoral 25 de Noviembre'.

Un gran parque familiar junto a Martín Carpena y la playa de Sacaba

Desde entonces, este paraje se ha posicionado como uno de los favoritos de los malagueños y visitantes por su amplia extensión de zonas verdes, pistas deportivas, carriles para correr y andar, y distintas zonas de juegos infantiles para niños de todas las edades y necesidades.

Parque Infantil Litoral de Málaga / Ayuntamiento de Málaga

Pero si algo distingue a este lugar es su enorme montaña sobre la que se alza una suerte de castillo que sirve de mirador de madera desde el que disfrutar de las mejores vistas de la zona.

Un mirador de madera con toboganes y redes para trepar

Además de unas panorámicas envidiables, de este mirador parten múltiples toboganes por el que los niños se pueden deslizar colina abajo, así como redes para trepar y subir hasta la estructura viviendo una trepidante aventura.

Pero esta no es la única infraestructura con la que cuenta el enclave, sino que también dispone de distintos parques infantiles accesibles con toboganes de distintas alturas, pasarelas, tubos gigantes, cuerdas trepadoras, estructuras metálicas para trepar, barras de bomberos, laberintos, escaleras y anillas para que los niños puedan disfrutar del mejor ocio al aire libre.

Juegos, pistas deportivas y merenderos en plena capital de Málaga

Asimismo, el Parque infantil Litoral también dispone de pistas deportivas, gimnasio al aire libre, zona verdes para pasear y merenderos con mesas para degustar un tentempié en un entorno de singular belleza.

"Es un gran ejemplo de espacio verde pensado para el bienestar y la sostenibilidad ambiental", señalan sus visitantes a través de las reseñas de Google, que también aseguran que es "perfecto tanto para el deporte como para el ocio" gracias a sus pistas deportivas, atracciones y zonas verdes.

Los malagueños destacan sus zonas verdes y su ocio para niños

Además, afirman que es un parque "extraordinario, muy grande y con mucha vegetación" en el que se puede disfrutar de "amplias zonas verdes y caminos ideales para pasear o relajarse".

Parque Infantil Litoral de Málaga / Ayuntamiento de Málaga

"Es uno de los mejores parques de Málaga.Es perfecto para ir con los niños o solo para pasear. Ellos se lo pasan en grande en las distintas zonas verdes y parques infantiles adaptados por edades. Todo fantástico para los niños", recalcan sobre este parque que se puede visitar de 8.00 a 22.00 horas