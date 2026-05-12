Por Andalucía denuncia el cierre de aulas públicas y exige reducir las ratios en los colegios andaluces

Por Andalucía ha denunciado este martes lo que considera un “recorte progresivo” de la educación pública por parte del Gobierno andaluz, al que acusa de “cerrar aulas” y mantener ratios “insostenibles” en los centros escolares.

La protesta se ha desarrollado a las puertas del CEIP Neill, en Málaga, donde representantes de la formación, junto a madres, padres, docentes y colectivos sociales, han reclamado el fin del cierre de líneas educativas y una bajada inmediata del número de alumnos por clase.

Críticas a la política educativa de la Junta

La candidata de Por Andalucía por Málaga, Micaela Jiménez, ha asegurado que la situación es “un claro ejemplo” de la política educativa del presidente de la Junta, a quien ha acusado de favorecer indirectamente a la enseñanza concertada mediante el cierre de aulas públicas.

Jiménez ha defendido que reducir las ratios es “de sentido común”, proponiendo aulas con alrededor de 16 estudiantes para mejorar tanto la calidad educativa como las condiciones del profesorado. También ha advertido de que la bajada de la natalidad no puede ser utilizada como argumento para mantener ratios elevadas.

En relación con el alumnado con necesidades educativas especiales, ha criticado que las promesas del Gobierno andaluz de computar al doble a estos estudiantes en la ratio “no se están cumpliendo”, lo que, a su juicio, agrava la situación en las aulas.

Esta mañana ante el CEIP Neill / L.O.

Reivindicación de la educación pública

Durante la concentración, la coordinadora provincial de Izquierda Unida y portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa y ha denunciado el cierre de unidades públicas en barrios trabajadores de la ciudad.

Morillas ha señalado que el Partido Popular “se ceba” con los colegios públicos, acusando al Gobierno andaluz de una estrategia que, según afirma, favorece a la educación concertada mientras reduce recursos en la enseñanza pública, especialmente los destinados a la atención a la diversidad. Asimismo, ha defendido que la educación pública es “la única que garantiza la igualdad de oportunidades”, y ha exigido que no se elimine “ni una línea educativa pública más” ni recursos especializados.

Llamamiento a la conciliación y a frenar los recortes

Por su parte, Jiménez ha cuestionado también el impacto de estos cambios en la conciliación familiar, criticando la dificultad que, según ha señalado, generan los posibles traslados de alumnado entre centros. Las representantes de Por Andalucía han insistido en que continuarán movilizándose junto a las familias y la comunidad educativa para exigir la reducción de ratios y la protección de la escuela pública frente a nuevos recortes.