El futuro Centro de Protonterapia de Málaga avanza: adjudicadas las obras por 11,57 millones

La protonterapia está cada vez más cerca de llegar a Málaga. La Junta de Andalucía ha adjudicado las obras de reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil de Málaga para la construcción del futuro Centro de Protonterapia, uno de los tratamientos más avanzados en radioterapia oncológica.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa BILBA Construcción e Infraestructuras por un importe de 11,57 millones de euros, IVA incluido, y contará con un plazo de ejecución de 22 meses.

El futuro centro de protonterapia permitirá incorporar al sistema sanitario público andaluz una de las tecnologías más avanzadas para el tratamiento del cáncer. Esta tecnología se basa en el uso de protones para irradiar tumores con una mayor precisión y minimizar la afectación de tejidos sanos y órganos cercanos.

Reforma del Hospital Materno Infantil

Las instalaciones contarán con cerca de 4.000 metros cuadrados y estarán destinadas a la atención de pacientes oncológicos candidatos a este tipo de tratamiento de alta especialización.

La protonterapia está especialmente indicada en determinados tumores pediátricos y en localizaciones complejas, donde resulta fundamental reducir efectos secundarios y secuelas derivadas de la radioterapia convencional.

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280 millones de euros, destinados a la financiación de la compra de aceleradores de protones para el sistema nacional, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.