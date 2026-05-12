MERCADILLO
Este es el pueblo de la Costa del Sol que celebra cada domingo su mercadillo de antigüedades con libros, juguetes y muebles: "Toda una oportunidad para los coleccionistas"
Este rastro cuenta con más de un centenar de puestos de ropa, complementos y artículos de segunda mano
Más de un centenar de puestos con ropa, complementos, artesanía, antigüedades y artículos de segunda mano como muebles, decoración, libros o juguetes. Esto es lo que ofrece uno de los mercadillos más singulares y conocidos de la provincia de Málaga, el rastro de Torremolinos, que se celebra en el municipio costero cada domingo.
Situado en el recinto ferial de la localidad de la Costa del Sol, junto a la plaza de toros de la ciudad, este rastro se ha convertido en la parada favorita de los coleccionistas y los amantes de las antigüedades gracias a la amplia variedad de artículos que se pueden encontrar en cada uno de sus puestos.
Un rastro con artículos únicos de segunda mano cada domingo
De ese modo, este rastro que, tal y como asegura el propio Ayuntamiento de Torremolinos, ofrece "artículos únicos de segunda mano" muestra a sus visitantes miles de objetos curiosos, muebles, libros y artículos de coleccionismo.
Entre la amplia variedad de opciones que se pueden encontrar en su centenar de puestos destacan las prendas de ropa, complementos de segunda mano, libros, elementos de decoración o muebles.
Ropa, libros, muebles, juguetes y antigüedades
Además, los asistentes pueden adquirir en este mercadillo juguetes, cromos, aparatos electrónicos y toda clase de antigüedades y productos de segunda mano, así como artesanía y plantas.
Todo ello se puede conseguir cada domingo en este emblemático rastro, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Cómo llegar al rastro de Torremolinos
"Es toda una oportunidad para coleccionistas, amantes de las piezas originales y quienes quieran conseguir multitud de objetos a precios económicos", señala el Ayuntamiento de Torremolinos sobre esta cita.
Un mercadillo situado a apenas 20 minutos del Centro de Torremolinos, por lo que tiene fácil acceso a pie, además de contar con aparcamiento en sus inmediaciones.
También se puede llegar en autobús
El recinto ferial también está bien conectado con el transporte público, ya que se puede llegar con las líneas de autobús T1 y M-125.
Pero este no es el único mercadillo con el que cuenta Torremolinos, sino que al rastro de los domingos se suma su mercadillo tradicional de los jueves.
El otro mercadillo de Torremolinos
En este mercado, los asistentes pueden encontrar ropa, menaje de hogar y diversos productos nuevos, además de puestos de alimentación.
Un mercadillo que también se ubica en el recinto ferial de la localidad costera y se puede visitar desde las 9.00 a las 14.00 horas cada jueves.
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