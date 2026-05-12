Denuncia
Roban las joyas de la patrona de El Palo, la Virgen del Rosario
Dos individuos accedieron a la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias para sustraer diversas joyas de las imágenes religiosas este pasado lunes
EP
La Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de El Palo, en Málaga capital, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por el robo de joyas que portaba la virgen, patrona de dicha barriada, y el Divino Infante.
Así lo han informado en un comunicado, en el que han señalado que los hechos ocurrieron este pasado lunes cuando dos individuos accedieron accedido al interior de la iglesia, la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, durante el horario de apertura y "procediendo a sustraer diversas joyas" de ambas imágenes.
Según han indicado, las piezas robadas "poseen un valor sentimental incalculable para nuestra hermandad y para tantos fieles que, a lo largo de los años, las ofrecieron como muestra de amor, fe y devoción hacia la santísima virgen y el Divino Infante".
Desde la hermandad han asegurado que han actuado "con la máxima diligencia, interponiendo la correspondiente denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía, facilitando tanto las imágenes registradas por las cámaras de seguridad como un listado detallado de las joyas sustraídas".
Al respecto, han señalado que en estos momentos, "la investigación se encuentra en manos de la Policía Científica, que trabaja exhaustivamente para el esclarecimiento de los hechos".
Además, han indicado que también han puesto lo ocurrido en conocimiento del director espiritual, "reiterándole el profundo malestar y preocupación existente entre los miembros de esta corporación por la ubicación en la que actualmente se encuentra la imagen de nuestra señora, dado que no es la primera vez que sufre actos de robo o desperfectos".
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