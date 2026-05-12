Singularu abrirá en calle Especería su cuarta tienda en Málaga

Singularu, la cadena española de joyas, continúa con sus planes de expansión y abrirá su cuarta tienda en Málaga capital. Esta vez lo hará con su primer establecimiento fuera de un centro comercial en la ciudad.

El nuevo espacio estará ubicado en calle Especería, 10, en pleno Centro histórico de Málaga, en el antiguo local que ocupaba Pajaroflama.

La firma aterrizó hace un par de años en la capital malagueña, donde hasta ahora estaba presente en tres puntos: Plaza Mayor, Centro Comercial Larios y El Corte Inglés.

Joyas de plata reciclada y oro de 18 quilates en calle Especería

Singularu diseña joyas de mujer para todos los estilos, entre ellas collares, charms, pulseras, anillos y pendientes. Sus piezas están elaboradas con plata de ley reciclada y baño en oro de 18 quilates.

Todas las joyas de la marca están hechas en España, uno de los rasgos que la compañía destaca dentro de su propuesta comercial.

Singularu refuerza su presencia en Málaga capital

Con esta apertura en calle Especería, Singularu refuerza su presencia en Málaga capital y da un nuevo paso en su estrategia de expansión, esta vez con una tienda ubicada a pie de calle en una de las zonas comerciales más transitadas del centro.

En la actualidad, Singularu cuenta con 82 establecimientos en España. Su primera tienda abrió en 2017, después de cinco años de trayectoria de la marca, y se ubicó en Valencia, ciudad de origen de la enseña.

La compañía, creada en 2014 por Cristina Aristoy y Paco Tormo, cerró 2025 con unos ingresos de 40 millones de euros, prácticamente el doble que en 2024, cuando su volumen de negocio alcanzó los 23 millones de euros.

La empresa genera prácticamente toda su facturación en España, aunque también comercializa sus productos en el exterior a través de plataformas como Amazon y Zalando, además de su propia página web.