Abascal acusa a Juanma Moreno de convertir la campaña andaluza en “Operación Triunfo”

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha acusado esta mañana al candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, de "pasar del luto a Operación Triunfo en cuestión de segundos”, en referencia al videoclip de campaña que suena en cada mitin del todavía presidente de la Junta y del que hoy hemos conocido a su intérprete: el propio Juanma Moreno. “Parece que Juanma Moreno es quien decide en Andalucía cuándo terminan los lutos y cuándo se puede empezar a cantar”, ha criticado.

Abascal ha hecho parada en su ruta electoral por el sur en la localidad malagueña de Mijas, donde ha marcado distancias con los gobiernos de Sánchez y Moreno, a quienes acusa de utilizar “cortinas de humo” para evitar hablar de los problemas reales de los españoles y de los andaluces. Moreno, mediante un videoclip; Sánchez, “trayendo un barco con un virus letal para que no se hable de su corrupción”, en referencia a la emergencia sanitaria del Hantavirus. El líder de Vox ha asegurado que ambas fuerzas políticas buscan que "no se hable del colapso de los servicios públicos, de la inseguridad creciente y de unos narcos" que, a su juicio, "actúan de manera absolutamente impune". Problemáticas que ha vinculado a lo que califica de “invasión migratoria” y de “políticas energéticas suicidas”.

Preguntado por las declaraciones de Marlaska sobre los guardias civiles asesinados en Huelva, Abascal ha acusado al ministro del Interior de “condenar a la muerte a los servidores públicos” al privarles de “medios materiales y jurídicos” para actuar contra el narcotráfico. “Hoy los guardias civiles y los policías tienen miedo a la hora de actuar porque no saben si van a ser respaldados por las instituciones. Y mientras ellos tienen miedo, los narcos no tienen ningún miedo”, ha expresado. Aunque también ha tenido unas palabras para Feijóo. "Me preocupa que no sea capaz de salir del discurso de la corrección política y de ponerse al lado de la sociedad".

Abascal ha vuelto a reivindicar la “prioridad nacional para los españoles” en el acceso a la vivienda pública, las ayudas sociales y las guarderías, además de reclamar “más medios materiales y jurídicos” para la Guardia Civil y la Policía. En la misma línea, ha defendido a agricultores, ganaderos, pescadores, autónomos y trabajadores perjudicados por acuerdos comerciales que, a su juicio, "les arruinan por políticas fanáticas que sentencian a muerte muchas actividades económicas en España”.