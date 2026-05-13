El alojamiento flexible se reivindica desde Málaga para reposicionar a España en turismo internacional

El sector del alojamiento flexible se reivindica estos días desde Málaga (que acoge la décima edición de Vitur Summit, el principal encuentro empresarial del sector en Europa) como un "motor estratégico" para reposicionar a España como destino de turismo internacional y de lujo, gracias a una oferta adaptada a las necesidades del viajero y a una combinación de estilo de vida y seguridad jurídica. Las jornadas, que se desarrollan este miércoles y jueves en la capital malagueña, reúnen a operadores, inversores, tecnológicas, cadenas hoteleras, asociaciones y administraciones públicas para analizar el futuro de un sector "en plena transformación", según explican sus promotores.

Más de 600 inversores, operadores y representantes institucionales analizan así en Málaga el futuro del alojamiento flexible -que engloba desde viviendas de uso turístico a apartahoteles, villas, alojamientos corporativos, residencias con marca, para personas mayores o estudiantes-. Según los datos presentados durante la apertura del congreso, España lidera actualmente el mercado europeo del alojamiento flexible y Andalucía se posiciona como una de las regiones con mayor crecimiento y capacidad de atracción internacional.

La inauguración institucional ha contado con la participación del fundador de Vitur Summit, Carlos Pérez-Lanzac; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García; la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Esperanza González; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Un modelo turístico basado en la "calidad y sostenibilidad"

Durante su intervención, Francisco de la Torre ha defendido la necesidad de seguir impulsando un modelo turístico basado "en la calidad y la sostenibilidad", subrayando el papel estratégico que desempeña el turismo en la economía española —sector que ya representa el 16% del PIB nacional—, y su impacto especialmente en Málaga y Andalucía.

La inauguración institucional, con el fundador de Vitur Summit, Carlos Pérez-Lanzac y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el centro de la imagen. / L. O.

El alcalde ha destacado además la capacidad del sector para "generar empleo y atraer inversión internacional", así como la importancia de avanzar en soluciones equilibradas que permitan compatibilizar el crecimiento turístico con las necesidades residenciales de las ciudades. En este sentido, ha insistido en la necesidad de fortalecer la colaboración entre administraciones y sector privado para afrontar los retos asociados al desarrollo urbano, la vivienda y la regulación del alojamiento flexible.

Durante su intervención, la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado la "consolidación" de Málaga y la Costa del Sol como un destino capaz de adaptarse a los cambios que está experimentando el sector turístico internacional. En este sentido, ha subrayado la evolución de la provincia hacia "modelos vinculados al turismo residencial premium, las branded residences, los apartahoteles, las villas de lujo y los apartamentos con servicios".

Competir en el segmento de lujo global desde Málaga

El mercado experimenta un crecimiento sostenido de la demanda, que se une a la profesionalización del sector y la entrada de grandes inversores. La organización del encuentro y líderes de esta industria como la consultora Savills o la compañía Home Club -con 1.500 propiedades-, han defendido este miércoles este modelo como la herramienta para competir en el segmento de lujo global, y han comentado las perspectivas de crecimiento para los próximos años.

El fundador de Vitur Summit, Carlos Pérez-Lanzac ha señalado que el alojamiento flexible ha dejado de ser un segmento alternativo para consolidarse como una de las categorías con mayor proyección dentro del turismo y el inmobiliario en la Península Ibérica. “El sector está evolucionando hacia un ecosistema cada vez más profesionalizado, donde convergen hospitalidad, residencial, tecnología e inversión”, ha explicado durante la presentación inaugural.

Pérez-Lanzac, que define el producto como un "híbrido" entre residencia y servicios de hospitalidad, ha señalado a EFE que la industria responde a un cambio de comportamiento del consumidor, que no cubre el modelo hotelero tradicional, donde "la última innovación que se hizo fue el bufé", ni las residencias de alquiler convencionales.

Ha pronosticado que, en el alojamiento flexible, se va a ver "más inversión, más especialización", con tipologías de alojamiento dirigidas a segmentos de la población concretos, tales como sénior o familias.

Modelos de media estancia y alquiler flexible

Según se han comentado en el foro Vitur Summit, uno los grandes cambios que está experimentando el sector es el desplazamiento progresivo de parte de la oferta hacia modelos de media estancia y alquiler flexible.

"Durante la jornada se ha analizado cómo la presión normativa sobre el alquiler de larga estancia y el alquiler turístico está acelerando este movimiento del mercado. Según los datos presentados por Idealista, la oferta de alquiler tradicional comienza a descender ligeramente desde 2023, mientras el alquiler de temporada mantiene un crecimiento sostenido impulsado por la demanda internacional y la necesidad de soluciones más flexibles", ha apuntado la organización de este evento.

Los expertos han señalado además que este fenómeno ya no afecta únicamente a grandes capitales como Madrid o Barcelona, sino que se extiende progresivamente a "ciudades medianas y destinos secundarios con fuerte atractivo internacional".

"El perfil del usuario también está evolucionando. La demanda extranjera en alquiler de media estancia triplica ya a la del alquiler residencial tradicional, con Estados Unidos, Alemania y Francia como principales mercados emisores", han añadido.

Perspectivas de crecimiento

La previsión es que el sector "siga creciendo", porque responde a una demanda de residencia con servicios que se adapta a su forma de vivir y trabajar, y "al final el capital privado se mueve porque hay una rentabilidad, obviamente", ha comentado.

En cuanto a las motivaciones, ha indicado que España, y Andalucía "en especial", tienen "todos los ingredientes porque al final la gente lo que busca hoy es estilo de vida", y si elige la Costa del Sol es porque le proporciona "algo que no se lo da otro destino".

La consejera delegada de la compañía Home Club, Sandra Cabello, ha apuntado que desde 2020 hasta la fecha, la oferta de alojamiento flexible se ha multiplicado por cinco y se prevé que hasta 2030 se triplique.

Cabello cree que se ha producido un cambio en la demanda de media estancia, que no quiere "atarse" a un contrato de alquiler, sino "tener un producto realmente con servicios y valor añadido".

Home Club, que además de España opera en Lisboa (Portugal), Miami (EEUU) y Santo Domingo (República Dominicana), también coincide en la viabilidad del modelo: "por este producto se puede pedir un tique medio más alto" que en el alquiler convencional, lo que hace que "al final la rentabilidad a los inversores les compense".

El director de Andalucía en la consultora inmobiliaria Savills, José Félix Pérez-Peña, ha situado el reposicionamiento de España en el mercado de lujo a través de la llegada de marcas de prestigio, como Four Seasons o Mandarin Oriental, que atraen a un perfil de turista, como el americano o asiático, que viaja siguiendo el estándar de esas firmas.

"Al final también nos da ese recorrido mundial que hasta ahora no teníamos", ha manifestado a EFE Pérez-Peña, que ha recordado que Savills es la consultora "con mayor capacidad de conocimiento a nivel mundial de proyectos de residencias con marca.

El impacto de la IA

En cuanto al impacto de la inteligencia artificial en la gestión de activos, el fundador de Vitur Summit ha advertido de que el sector se encuentra en una "curva de aprendizaje", y ha apelado a la prudencia para ver "qué es rentable, y qué es eficiente".

La consejera delegada de Home Club se ha mostrado partidaria de usar la IA para la "automatización", pero ha avisado que "un cliente sofisticado, lo que busca es atención personalizada", por lo que "el trato humano realmente no se puede eliminar".

Por su parte, el director regional de Savills ha destacado la utilidad de la IA para supervisar grandes volúmenes de activos y contratos o generar avisos automáticos.