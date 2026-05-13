Las carreras mejor pagadas y con más salidas laborales que se pueden estudiar en la Universidad de Málaga

En menos de tres semanas, miles de estudiantes malagueños se enfrentarán a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), la tradicional Selectividad. Unos exámenes decisivos de los que dependerá si logran entrar o no en la carrera que han elegido.

Y para los indecisos, que aún se debaten sobre qué grado elegir, en la Universidad de Málaga (UMA) se imparten algunas de las titulaciones con más salidas laborales y, por tanto, con mejores perspectivas salariales.

La llegada de la Inteligencia Artificial no solo ha revolucionado nuestras vidas, sino que también ha creado nuevos puestos de trabajo y nuevas carreras que se colocan actualmente entre las profesiones con mayor demanda.

Varios informes de LinkedIn, la Universidad Europea y la Fundación BBVA indican que las conocidas como carreras STEM tienen algunas de las tasas de empleo más altas.

Estas siglas responden a las iniciales en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y todas estas ramas pueden estudiarse en la Universidad de Málaga.

Las carreras STEM mejor pagadas en Málaga

Las carreras STEM en la UMA siguen concentrando algunas de las notas de corte más altas y, además, algunas de las mejores perspectivas salariales.

En la parte más alta aparece el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas, con una nota de corte de 13,37, la carrera con la nota de acceso más alta de la Universidad de Málaga. Sus salidas laborales están entre las más atractivas: los sueldos iniciales pueden situarse entre los 25.000 y los 35.000 euros brutos anuales en España, y superar con facilidad los 50.000 o 60.000 euros tras pocos años de experiencia.

El Grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial cuenta con una nota de corte de 12,304. / La Opinión

Ciberseguridad e Inteligencia Artificial: una apuesta de futuro en la UMA

También destaca el Grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, con una nota de corte de 12,304. En este caso, los salarios de entrada pueden rondar los 25.000 euros brutos anuales, aunque los perfiles sénior y especializados pueden alcanzar los 70.000 euros e incluso acercarse a los 90.000 euros anuales.

El Grado en Ingeniería del Software, con una nota de corte de 11,418, es otra de las titulaciones con mejores perspectivas dentro del sector tecnológico, con salarios que pueden situarse en torno a los 54.000 euros brutos anuales de media.

Por su parte, el Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica, con una nota de corte de 10,506, también ofrece una alta empleabilidad, especialmente en perfiles especializados en inteligencia artificial, automatización o robótica. Estos perfiles pueden superar los 70.000 euros anuales en grandes empresas tecnológicas como Microsoft, AWS o IBM.

Ingeniería Telemática: baja nota de corte y buenas salidas

Una de las carreras más llamativas por su relación entre nota de corte y salidas laborales es el Grado en Ingeniería Telemática, con una nota de corte de 5.

A pesar de tener una nota de acceso mucho más baja que otras titulaciones STEM, sus salidas profesionales pueden moverse entre los 35.000 y los 65.000 euros brutos anuales en perfiles con experiencia.

También sobresale el Grado en Matemáticas, con una nota de corte de 11,585. Sus egresados pueden alcanzar salarios de entre 40.000 y 65.000 euros, especialmente si orientan su carrera hacia el análisis de datos, la inteligencia artificial, la banca, los seguros o la consultoría.

Más allá de las STEM: Medicina y ADE-Derecho en Málaga

Fuera del ámbito STEM, también hay titulaciones con buenas perspectivas laborales. Es el caso del Grado en Medicina, con una nota de corte de 13,133, cuyos salarios pueden situarse entre los 35.000 y los 55.000 euros brutos anuales, dependiendo de la especialidad, la experiencia y el número de guardias.

Otra opción destacada es el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, con una nota de corte de 9,171, que puede ofrecer sueldos de entre 35.000 y 60.000 euros brutos anuales, especialmente en áreas como consultoría, banca, fiscalidad, asesoría jurídica o grandes despachos.