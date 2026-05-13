CCOO denuncia “el colapso" del sistema de dependencia: más de 7.600 malagueños están en lista de espera

Comisiones Obreras ha denunciado este miércoles “el colapso” del sistema de dependencia en Andalucía, donde en el último año fallecieron 10.161 andaluces sin recibir su prestación, pese a tener el derecho reconocido. El sindicato ha presentado su informe anual sobre la situación de la dependencia en 2025, en el que se refleja, según CCOO, el “grave retroceso” en los derechos de las personas usuarias y la precariedad de las plantillas.

La secretaria de políticas sociales de CCOO de Málaga, Trinidad Salcedo, ha afirmado que la provincia malagueña “está soportando una parte importante del colapso del sistema de dependencia”. Una de cada cinco personas solicitantes de una prestación de dependencia reside en Málaga. “Somos la segunda en volumen absoluto por detrás de Sevilla”, ha subrayado.

Asimismo, ha advertido de que en solo los dos primeros meses de 2026 la lista de espera malagueña ha aumentado en 1.851 personas. El año 2025 cerró en la provincia con 5.782 personas, de las cuales 3.018 estaban pendientes de la resolución del grado de dependencia (I, II o III) y 2.764 del Programa Individual de Atención (PIA), que determina el tipo de prestación que le corresponde al usuario.

La lista de espera sube de 5.782 a 7.633 personas en dos meses

De diciembre de 2025 a febrero de 2026, la cifra aumentó hasta los 7.633 malagueños (4.439 a la espera de la resolución del grado y 3.194 pendientes de la resolución del PIA). “En dos meses los datos han empeorado”, ha remarcado Salcedo, que ha insistido en que el problema no solo son las personas en lista de espera para ser valoradas, sino también aquellas a las que ya se les ha reconocido el derecho a una prestación, pero que siguen esperando que se haga efectiva.

Inmaculada Allende y Trinidad Salcedo durante la presentación del informe sobre la situación de la dependencia en 2025 en la sede de CCOO / L.O.

“Muchas de estas personas no llegan ni a ser valoradas, fallecen todos los días: personas vulnerables, personas mayores, personas con problemas que necesitan ayuda, que necesitan una atención profesionalizada”, ha lamentado Salcedo, que ha recordado que “cuando hablamos de dependencia, hablamos de derecho”. “La Junta de Andalucía que tiene las competencias tiene que ser garante de esos derechos de las personas andaluzas que lo solicitan”, ha insistido la delegada sindical.

Derecho reconocido, pero prestación sin recibir

Según el informe, un total de 13.095 personas en la comunidad cuentan con un plan de atención resuelto pero siguen esperando que la prestación se haga efectiva. La secretaria de Políticas Sociales de CCOO Andalucía, Inmaculada Allende, ha criticado que la administración autonómica ha puesto la máquina a trabajar para sacar resoluciones de manera masiva pero sin que se traduzcan en servicios reales.

Asimismo, Allende ha denunciado que el Gobierno andaluz oculta a miles de personas al no contabilizar en las estadísticas oficiales las solicitudes de revisión de grado, que representan entre el 20% y el 30% de las altas nuevas. "Durante el 2025 un total de 10.161 personas con derecho reconocido fallecieron en Andalucía sin recibir la atención a la dependencia", ha recalcado.

El sindicato también ha puesto el foco en los tiempos de espera, que se sitúan en una demora media de 464 días. “La Junta de Andalucía incumple sistemáticamente los plazos legales”, ha denunciado el sindicato.

En cuanto a las infraestructuras, CCOO ha calificado de “lamentable” la situación de las plazas residenciales públicas, cuya cobertura apenas alcanza el 2,4% frente al 5% recomendado. “Esta carencia ha provocado que el 86,1% de las residencias sean privadas, con costes que alcanzan los 3.700 euros mensuales, cifra que duplica la pensión media malagueña situada en 1.247 euros”, señala CCOO en un comunicado.

Faltan más de 8.000 plazas residenciales

“La situación de las camas de residencia en Málaga es lamentable y es penosa”, ha afirmado Salcedo, que ha recordado que en Málaga hay 7.432 plazas residenciales públicas frente a las más de 311.000 personas mayores de 65 años de la provincia “que pueden tener la necesidad de optar a una plaza pública”. “Nos faltarían, por tanto, en Málaga, más de 8.000 plazas residenciales para llegar a este estándar del 5%”.

Respecto a las condiciones laborales, la organización sindical ha alertado sobre la alta siniestralidad en un sector altamente feminizado que ha registrado 3.591 accidentes con baja en el último ejercicio. Salcedo ha exigido la aplicación rigurosa de la ley de prevención de riesgos laborales y la creación de un observatorio de agresiones para proteger a las trabajadoras que acuden a los domicilios.

CCOO ha reclamado un cambio de modelo que recupere la gestión pública y "garantice la dignidad" tanto de las personas dependientes como de las profesionales. El sindicato ha instado a la Junta de Andalucía a incrementar las ratios de personal y a revisar el copago para evitar que el sistema de cuidados siga recayendo de manera injusta sobre las economías familiares.