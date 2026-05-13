El Centro de Málaga roza la "plena ocupación" de locales comerciales en sus principales calles y empuja la demanda y el alza de precios a las vías cercanas

Málaga capital sigue consolidando su fortaleza en el mecado retail, con una alta demanda de locales comerciales que han dejado "muy reducidos" los niveles de disponibilidad en sus principales ejes, lo que está motivando una expansión gradual de la zona de compras del centro. Calles como Larios presentan apenas un 2% de disponibilidad, mientras que otros enclaves como como la Plaza de la Constitución o la calle Granada han alcanzado la "plena ocupación", lo que refleja la "fuerte demanda existente", según el último informe de Savills sobre el mercado Retail High Street en España.

"La zona comercial vuelve a expandirse en Málaga. Hay demanda de nuevas marcas que buscan cómo entrar en la ciudad, pero la mayor dificultad es encontrar locales de superficies más afines a sus requerimientos ya que el 70% del eje comercial de Málaga son locales de menos de 200 metros cuadrados", ha afirmado este miércoles el director de Retail Highs Street en Savills Andalucía, Juan Pedro Hernández.

Así, las rentas de los locales en la principal zona comercial malagueña han crecido de media un 3,5%. El mayor crecimiento ha tenido lugar en el eje de las calles Martínez y Puerta del Mar, con un 11% que refleja la presión sobre los precios ante la escasez de oferta.

Durante el año pasado hubo 14 nuevas aperturas en la zona comercial prime malagueña, principalmente en el sector de moda. De hecho, según Savils, la oferta comercial presenta un "claro predominio" de los establecimientos de moda y complementos con aproximadamente el 55% del total, los servicios representan el 11%, y la restauración y cosmética un 7%, respectivamente.

Viandantes en la calle Larios de Málaga capital. / Álex Zea

Los precios de locales comerciales están en máximos en el Centro de Málaga

Savills ya hablaba el pasado mes de noviembre, en su informe Vision 2025, de precios medios en la calle Larios de 240 euros el metro al mes, con algunos locales que alcanzaban cotas máximas de 345 euros. En la plaza de la Constitución, la media era de 114 euros y los picos llegan a 125 euros. Las rentas medias en ese eje prime (Larios-Constitución) estaban de media en los 177 euros.

En cuanto al resto del eje comercial del Centro, el informe Vision 2025 de de Savills citaba la zona de la Alameda Principal (39 euros el metro de media y máximos de 53 euros), la calle Nueva (112 y 113 respectivamente), la calle Martínez-Puerta del Mar (56 y 70) y el entorno de la calle Granada (52 de media y 60 de máximo).

Una imagen de la calle San Juan, en el centro de Málaga, codiciada por las marcas internacionales. / V. G.

Las marcas extranjeras buscan vías alternativas en Málaga para sus locales comerciales

Savills ya comentó la semana pasada el último informe 'Retail High Street' que el 85% de las nuevas aperturas de establecimientos previstas para 2026 en los principales ejes comerciales de España corresponderán a marcas internacionales, una tendencia que consolida el "atractivo" del mercado nacional para los operadores extranjeros. Y ante la escasez de locales en ubicaciones prime, muchas enseñas están optando por expandirse hacia "recorridos alternativos próximos".

En el caso del Centro de Málaga, Savills cita los casos de enclaves como las calles Martínez, San Juan, Mesón de Vélez, Antonio Baena Gómez, Puerta del Mar o la zona de calle Granada, todas ellas cercanas o aledañas a la calle Larios.

Estos emplazamientos alternativos ofrecen "un equilibrio atractivo entre localización, renta y oferta comercial, contribuyendo a la descentralización y la diversificación", afirmó el director ejecutivo de Retail High Street en Savills, David Barragán.

Panorama de calles comerciales en España y 125 aperturas

Es el caso también en España, según el informe de Savills, de las calles Barquillo o Fernando VI en Madrid, Consell de Cent y Roselló en Barcelona; del entorno del Mercado Colón, Plaza de la Reina, Plaza Mercado y la calle San Vicente en Valencia; o de las calles de San Eloy, Cuna, Muñoz Olive o Rioja en Sevilla.

De acuerdo con los datos, entre enero de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron un total de 125 nuevas aperturas en los "principales ejes comerciales" del país, de las cuales el 40% correspondieron a firmas internacionales, en su mayoría ya presentes en el mercado español, que buscaban, según han explicado desde Savills, reforzar su posicionamiento en ubicaciones "prime".

El ritmo de aperturas comerciales se mantendrá, pero hay "poca disponibillidad"

De cara a 2026, Savills prevé que el ritmo de aperturas se mantenga. Hasta la fecha, se han identificado alrededor de una veintena de nuevas enseñas que se incorporarán a las principales calles comerciales de las grandes ciudades españolas, consolidando una tendencia "claramente internacional", ya que el 85% de aperturas estarán protagonizadas por marcas extranjeras.

Asimismo, el informe destaca que el número de 'new entrants', u operadores que desembarcaron por primera vez en España, alcanzó las 28 marcas en 2025, lo que representa un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior y sitúa a España como un "destino prioritario" en las estrategias de expansión internacional de los retailers.

Este dinamismo, han explicado, se produce en un escenario de "disponibilidad extremadamente limitada", con un nivel medio de ocupación en los tramos prime (como la calle Larios de Málaga) que alcanza el 94,8%, situación que ha impulsado un crecimiento medio de las rentas del 3% en estos ejes durante el último año.