El chiringuito de Málaga a pie de playa en el que comer espetos a solo 2 euros: "Buena sardina, toque exacto de sal y directo a las brasas"

Espetos por solo 2 euros. Esto es lo que ofrece un restaurante situado en pleno paseo marítimo de El Palo que cuenta con pescados y mariscos tan frescos que aseguran que llegan "de la lonja al fuego". Se trata del Chiringuito La Concha, un negocio que busca mantener las tradiciones de la cocina malagueña a través de sus brasas, cocinados y productos de la zona.

Pero su principal reclamo no es otro que sus espetos de sardina, disponibles por solo dos euros. "Su magia: buena sardina, el toque exacto de sal y directos a las brasas de nuestra barca para que queden jugosos y con ese sabor a humo que nos vuelve locos", señalan desde este restaurante sobre su plato estrella, preparado al "estilo clásico" para ofrecer "una experiencia culinaria única".

Espetos de sardina por 2 euros en pleno paseo marítimo de El Palo

Tal y como aseguran desde este chiringuito, sirven sus espetos "al punto perfecto para que cada bocado sea una experiencia única".

Y para ello, tienen un secreto que siguen al detalle: "Paciencia, brasa y ese toque que solo se aprende con años de mar y tradición en El Palo".

Pero sus espetos de sardina no son los únicos productos frescos que se pueden disfrutar en su local, sino que disponen de una amplia variedad de mariscos y pescados frescos, así como paellas y sopas.

Pescados frescos, mariscos y arroces a precios asequibles

De ese modo, este negocio cuenta con una amplia carta de "pescados frescos, mariscos y arroces" en la que sus clientes pueden disfrutar de toda clase de entrantes desde 4,25 euros.

Entre ellos destacan el gazpacho, huevos rotos, pulpo al ajillo, fideos tostados con marisco y alioli de piquillo, porra antequerana, albóndigas de choco y gambas o croquetas de sepia, de rabo de toro, de pilpil, de puchero o de bacalao, entre otros.

Frituras y pescados a la plancha desde 8,50

A estos se suman sus frituras desde 8,50 euros, con platos como boquerones, pulpo frito, nido malagueño (con chanquetes, huevo y pimientos), tacos de bacalao, jibia frita y rosada.

Para quien prefiera disfrutar del pescado a la plancha o en espeto, este restaurante cuenta con variedad de opciones desde 9,50 euros, como rosada, calamares, dorada, lubina o pez espada.

Mariscos, carnes, sopas y paellas en la carta de La Concha

Y para los amantes del marisco, disponen de opciones desde 2,50 euros la unidad o 6,50 euros el plato, como gambas cocidas, langostinos al pilpil, navajas, gambones, mejillones, vieiras gratinadas, zamburiñas al estilo La Concha, coquinas con tomate o almejas salteadas.

En su carta también se pueden encontrar distintas carnes desde 8,50 euros, como la hamburguesa casera, la costilla o el entrecot de ternera, así como sopas y paellas desde 7,50 euros.

Horario y ubicación del Chiringuito La Concha de El Palo

Y para completar el menú, el negocio ofrece distintos postres desde 3,75 euros, como su cuajada con tocino de cielo, la tarta de chocolate, arroz con leche, sopa de yogur con sorbete de limón, coulant, crema catalana o flan de huevo.

Todo ello se puede disfrutar en este chiringuito que se localiza en la calle Quitapenas número 115 y está abierto de lunes a domingo de 11.00 a 17.00 horas, a excepción de los martes, que permanece cerrado.