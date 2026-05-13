Cuidado con no parar completamente el vehículo ante esta señal: la DGT avisa a los conductores malagueños de multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet

Al aproximarse a una señal de STOP, una misma imagen se repite en gran parte de las carreteras malagueñas: en lugar de parar completamente la marcha, los conductores apenas reducen ligeramente la velocidad y, si ven que no viene otro vehículo, reanudan la marcha sin parar el vehículo. Una situación que lucha por erradicar la Dirección General de Tráfico (DGT) y que le ha hecho poner en marcha una nueva señal que, de no ser respetada, puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet.

Se trata de la S-991d, un distintivo que se comenzó a utilizar a finales de 2025 para advertir de la presencia de un dispositivo específico de control en este tipo de cruces e intersecciones.

La nueva señal que busca vigilar los STOP

De ese modo, esta nueva señal indica la existencia de un dispositivo automático de control de tráfico como los que se realizan para controlar la velocidad pero, en esta ocasión, lo que vigila es la parada real de los conductores ante un STOP.

Este nuevo distintivo tiene un diseño similar al de las señales que informan de una zona controlada por radar, pero con la diferencia de que tiene en la parte izquierda un pictograma con una señal de STOP.

Así es la nueva señal de la DGT para vigilar los STOP

"La nueva señal S-991d indica la existencia de un dispositivo de control de paso con STOP. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional", señala al respecto la DGT sobre esta medida que busca reforzar la seguridad tanto de los conductores y pasajeros como del resto de usuarios y vehículos de las carreteras.

Tráfico desarrolla hasta el domingo una campaña de control del uso del cinturón de seguridad y las sillitas infantiles / .

De ese modo, la S-991d sirve para avisar a los conductores de que se encuentran ante un STOP vigilado por un dispositivo de control, por lo que deben realizar la detención de forma obligatoria antes de incorporarse a otra vía, ya que estos dispositivos comprobarán sus movimientos.

Los riesgos de accidentalidad vial en las carreteras malagueñas

Sobre este asunto y la peligrosidad que puede suponer para los vehículos no realizar adecuadamente este STOP, la DGT asegura: "Ignorar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial".

Lo mismo indica el propio Reglamento General de Circulación, que señala: "Existe obligación de detener el vehículo ante una línea de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y, una vez detenido el vehículo, ceder el paso a los vehículos que circulen por ella".

Además, añade: "Si la marca está situada en un carril delimitado por marcas longitudinales, la obligación descrita se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por ese carril".

Pérdida de puntos y multa económica por no respetar las señales

La norma también añade que si en el punto donde tenga que realizar en STOP no existe suficiente visibilidad, el conductor deberá avanzar y volver a detenerse en un lugar seguro desde el que pueda observar correctamente la circulación, lo que le llevará a realizar un doble STOP.

Para aquellos conductores que no respeten esta señal de STOP ni la nueva S-991d, la normativa se muestra tajante: se enfrentan a una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir al tratarse de una infracción grave.