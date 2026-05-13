Detenido en Málaga por agredir mientras conducía ebrio a su pareja, que llamó para pedir auxilio

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 45 años como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a la pruebas legalmente establecidas. Los hechos ocurrieron sobre las 20.45 horas del pasado sábado, 9 de mayo. La víctima llamó al teléfono de guardia del servicio VioGén de la Policía Local de Málaga manifestando que se encontraba circulando en un vehículo como copiloto, mientras su pareja conducía y la agredía físicamente con golpes y tirones de pelo.

Los agentes del GIP, que prestaban servicio de paisano en un cochecamuflado, lograron mantener la llamada con la agredida durante diez minutos, han indicado desde la Policía Local en un comunicado. En este tiempo interactuaron con el agresor para intentar tranquilizarlo mientras coordinaban la localización del vehículo. Finalmente, lograron interceptarlo cerca del domicilio de la víctima, observando cómo el individuo, tras detener la marcha, continuaba propinando agarrones y empujones a la víctima mientras discutían acaloradamente.

Tras identificarse como agentes de la autoridad, pararon el coche del detenido y comprobaron "que presentaba síntomas inequívocos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas", han asegurado fuentes policiales. Los agentes también observaron que la víctima "presentaba lesiones leves en la cara". Inmediatamente, los agentes detuvieron al individuo y le trasladaron a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, donde se negó a realizar la prueba de alcoholemia, sumándose así un nuevo delito a las diligencias, quedando recogida la sintomatología que presentaba en un acta de síntomas externos.

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Posteroirmente, tras la instrucción del atestado, el hombre fue trasladado a dependencias policiales para, posteriormente, ser puesto a disposición judicial.