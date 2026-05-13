Sucesos
Detenido en Málaga por agredir mientras conducía ebrio a su pareja, que llamó para pedir auxilio
El agresor conducía bajo los efectos del alcohol y se negó a realizar la prueba de alcoholemia tras ser interceptado. La víctima estaba dada de alta en VioGén por malos tratos en una relación anterior
Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 45 años como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a la pruebas legalmente establecidas. Los hechos ocurrieron sobre las 20.45 horas del pasado sábado, 9 de mayo. La víctima llamó al teléfono de guardia del servicio VioGén de la Policía Local de Málaga manifestando que se encontraba circulando en un vehículo como copiloto, mientras su pareja conducía y la agredía físicamente con golpes y tirones de pelo.
Los agentes del GIP, que prestaban servicio de paisano en un cochecamuflado, lograron mantener la llamada con la agredida durante diez minutos, han indicado desde la Policía Local en un comunicado. En este tiempo interactuaron con el agresor para intentar tranquilizarlo mientras coordinaban la localización del vehículo. Finalmente, lograron interceptarlo cerca del domicilio de la víctima, observando cómo el individuo, tras detener la marcha, continuaba propinando agarrones y empujones a la víctima mientras discutían acaloradamente.
Tras identificarse como agentes de la autoridad, pararon el coche del detenido y comprobaron "que presentaba síntomas inequívocos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas", han asegurado fuentes policiales. Los agentes también observaron que la víctima "presentaba lesiones leves en la cara". Inmediatamente, los agentes detuvieron al individuo y le trasladaron a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, donde se negó a realizar la prueba de alcoholemia, sumándose así un nuevo delito a las diligencias, quedando recogida la sintomatología que presentaba en un acta de síntomas externos.
Posteroirmente, tras la instrucción del atestado, el hombre fue trasladado a dependencias policiales para, posteriormente, ser puesto a disposición judicial.
016 | A la primera señal de malos tratos, llama
El cuerpo policial de la Policía Local de Málaga recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura. Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.
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