Detenido en Málaga por la muerte violenta de su casero

Un hombre de 46 años ha sido detenido en Málaga como presunto autor de la muerte de su casero, crimen que según la Policía Nacional confesó en el lugar de los hechos. A la espera del informe de la autopsia, la víctima presentaba un fuerte traumatismo en el rostro y signos de asfixia, ha informado esta mañana la Comisaría Provincial de Málaga.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer miércoles, cuando un aviso al 091 alertó de una gran bronca entre dos compañeros de piso en un inmueble del barrio de Miraflores de los Ángeles. Esto movilizó a varias patrullas policiales y a sanitarios del 061, que nada pudieron hacer por la vida de uno de los hombres implicados en la pelea, que presentaba signos de violencia. La Policía Nacional activó el protocolo judicial y el Grupo de Homicidios se hizo cargo del caso, que junto a los compañeros de la Policía Científica realizaron una exhaustiva inspección ocular del inmueble.

La víctima fue identificada como un hombre de 60 años y el presunto autor, que reconoció la agresión ante los agentes, como uno de los tres inquilinos que vivían en la misma casa. La Policía Nacional ha indicado que la investigación sigue abierta y que el arrestado pasará este miércoles a disposición judicial.

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Esta nueva muerte violenta se produjo apenas un día después de la agresión mortal en La Palmilla, donde un joven marroquí de 29 años fue apuñalado el lunes en la calle Concejal Pedro Ruz García por otro hombre que la Policía Nacional busca desde entonces. La principal hipótesis sobre la que trabaja la Policía Nacional es que el presunto agresor, que es hijo del casero de la víctima, podría haber atacado a esta por un problema de impagos del alquiler. Los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas, cuando varios avisos alertaron de que un hombre había sido apuñalado en esta zona de la capital. El joven fue trasladado al Hospital Regional, donde finalmente falleció.