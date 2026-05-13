Emasa abre una bolsa de empleo para reforzar la operación y el mantenimiento de plantas de tratamiento de agua

Emasa ha puesto en marcha una nueva convocatoria de empleo destinada a la creación de una bolsa de trabajo para contrataciones temporales. Esta bolsa busca personal con el objetivo de atender futuras necesidades de personal en las áreas de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua.

La convocatoria permitirá cubrir puestos relacionados con la operación y mantenimiento de instalaciones de tratamiento de agua potable, plantas de aguas residuales, secado térmico y estaciones de bombeo de aguas residuales, así como otros empleos de características similares.

Además de las contrataciones temporales, la bolsa podrá utilizarse para cubrir necesidades permanentes de plantilla en casos de vacantes derivadas de jubilaciones parciales, tasa de reposición o creación de nuevos puestos, siempre que la normativa vigente permita este sistema de cobertura. Las bases de la convocatoria, junto con los requisitos, características de los puestos y temarios de las pruebas selectivas, ya se encuentran disponibles en la web oficial de Emasa. El proceso también ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal de empleo del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE).

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 21 de mayo, inclusive. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud y la documentación acreditativa a través de la plataforma habilitada por Emasa y Adecco. El proceso de selección contará con cuatro fases evaluables: un concurso de méritos, que valorará la formación académica, cursos y experiencia profesional, una prueba teórico-práctica de conocimientos, una prueba psicotécnica y una entrevista personal.

Una vez completadas todas las fases, se elaborará una relación ordenada de aspirantes en función de la puntuación total obtenida. Las personas que superen el proceso pasarán a formar parte de la bolsa de empleo temporal de la empresa municipal para futuras contrataciones.

Requisitos y bases de la convocatoria

Las personas interesadas en acceder a esta bolsa de empleo de Emasa deberán cumplir una serie de requisitos generales. Entre ellos, contar con nacionalidad española, de algún país de la Unión Europea o disponer de residencia legal en España, ser mayor de edad, poseer capacidad funcional para desempeñar el puesto y acreditar dominio del idioma español. Además, no podrán haber sido despedidas mediante expediente disciplinario de ninguna administración o empresa pública.

En cuanto a la formación, la convocatoria exige estar en posesión de un certificado profesional de operador de estaciones de tratamiento de agua o titulaciones de Formación Profesional de grado medio o superior relacionadas con electricidad, instalación y mantenimiento, fabricación mecánica, química o energía y agua. También podrán optar titulados universitarios en ingenierías, química, biología, ciencias ambientales u otras especialidades afines al tratamiento de agua.

Asimismo, será obligatorio acreditar una experiencia mínima de tres meses en puestos relacionados con plantas de tratamiento de agua, depuración, estaciones de bombeo o mantenimiento electromecánico industrial. A ello se suma la necesidad de contar con formación básica en prevención de riesgos laborales, mínimo 50 horas, y permiso de conducir tipo B.