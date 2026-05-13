Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protonterapia donada por Amancio Ortega en MálagaOferta Pública de EmpleoMunicipios más caros en MálagaApuñalado en La PalmillaCaso Duarte: por qué ha fracasadoRobo a la Virgen del Rosario, en El Palo¿Quién ha ganado el debate electoral?Resultados de las elecciones andaluzas 2026
instagramlinkedin

Sucesos

Hallan a un hombre muerto en su casa de Málaga y un alijo de más de 280 kilos de cocaína

La Policía Nacional acudió a la vivienda de Puerto de la Torre alertada por el entorno del fallecido, cuya muerte se investiga inicialmente como suicidio

Esquina de las calles Juan Pérez de Viedma y Juan latino, en el Puerto de la Torre

Esquina de las calles Juan Pérez de Viedma y Juan latino, en el Puerto de la Torre / Google Maps

Jose Torres

La Policía Nacional ha encontrado hasta el momento más de 280 kilos de cocaína en una vivienda de Málaga cuyo morador fue localizado sin vida. Según fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron la tarde de este martes en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Juan Pérez de Viedma y Juan latino, en el Puerto de la Torre, lugar al que los agentes acudieron alertados por el entorno del fallecido, un español de 37 años, que no podían contactar con él desde hacía más de veinticuatro horas.

Tras acceder al inmueble con la ayuda de los bomberos, la policía halló el cuerpo del morador con signos de violencia, aunque la principal hipótesis de la investigación es el suicidio. Activado el protocolo judicial, la inspección del inmueble reveló otro hallazgo que convocó en la zona a policías armados con armas largas que cortaron la calle de acceso al edificio donde vivía la víctima. Testigos presenciales han explicado que los funcionarios comenzaron a sacar del inmuble bultos ocultos en bolsas de basura que fueron introduciendo en un vehículo policial. Fuentes policiales aseguran los agentes habían pesado anoche 100 kilos, aunque esa cantidad ha ascendido hoy a más de 280 tras nuevos registros en el inmueble, ubicado en el primer piso del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
  2. Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía
  3. Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
  4. El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
  5. El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
  6. Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios
  7. El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: 'Tienen un marisco y pescado de primera
  8. Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga

Hallan a un hombre muerto en su casa de Málaga y un alijo de más de 280 kilos de cocaína

Hallan a un hombre muerto en su casa de Málaga y un alijo de más de 280 kilos de cocaína

El Centro de Málaga roza la "plena ocupación" de locales comerciales en sus principales calles y empuja la demanda y el alza de precios a las vías cercanas

El Centro de Málaga roza la "plena ocupación" de locales comerciales en sus principales calles y empuja la demanda y el alza de precios a las vías cercanas

Cae un grupo criminal que estafó más de 18.000 euros a hosteleros de Málaga

Cae un grupo criminal que estafó más de 18.000 euros a hosteleros de Málaga

Málaga busca a los mejores charcuteros: requisitos, plazos y cómo apuntarse a estas 'Joyas de la Charcutería'

Málaga busca a los mejores charcuteros: requisitos, plazos y cómo apuntarse a estas 'Joyas de la Charcutería'

El PSOE denuncia un aumento de plagas en Málaga y reclama un plan urgente de actuación

El PSOE denuncia un aumento de plagas en Málaga y reclama un plan urgente de actuación

Málaga generará 36.700 empleos este verano y encabezará la contratación andaluza: estos son los puestos más buscados

Málaga generará 36.700 empleos este verano y encabezará la contratación andaluza: estos son los puestos más buscados

Detenido en Málaga por agredir mientras conducía ebrio a su pareja, que llamó para pedir auxilio

Detenido en Málaga por agredir mientras conducía ebrio a su pareja, que llamó para pedir auxilio

Los socorristas de Málaga acusan a la empresa de no respetar la huelga

Tracking Pixel Contents