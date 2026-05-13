Hallan a un hombre muerto en su casa de Málaga y un alijo de más de 280 kilos de cocaína

La Policía Nacional ha encontrado hasta el momento más de 280 kilos de cocaína en una vivienda de Málaga cuyo morador fue localizado sin vida. Según fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron la tarde de este martes en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Juan Pérez de Viedma y Juan latino, en el Puerto de la Torre, lugar al que los agentes acudieron alertados por el entorno del fallecido, un español de 37 años, que no podían contactar con él desde hacía más de veinticuatro horas.

Tras acceder al inmueble con la ayuda de los bomberos, la policía halló el cuerpo del morador con signos de violencia, aunque la principal hipótesis de la investigación es el suicidio. Activado el protocolo judicial, la inspección del inmueble reveló otro hallazgo que convocó en la zona a policías armados con armas largas que cortaron la calle de acceso al edificio donde vivía la víctima. Testigos presenciales han explicado que los funcionarios comenzaron a sacar del inmuble bultos ocultos en bolsas de basura que fueron introduciendo en un vehículo policial. Fuentes policiales aseguran los agentes habían pesado anoche 100 kilos, aunque esa cantidad ha ascendido hoy a más de 280 tras nuevos registros en el inmueble, ubicado en el primer piso del edificio.