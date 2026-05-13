La incubadora BIC Euronova del PTA de Málaga lanza un nuevo catálogo de servicios en robótica e IA

La incubadora de empresas BIC Euronova, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, ha lanzado su nuevo catálogo de servicios y formación en robótica e inteligencia artificial (IA) para avanzar en la transformación digital de las pymes andaluzas. La oferta está a disposición de todas las empresas e instituciones a nivel europeo.

El lanzamiento del BIC Euronova, como socio impulsor del consorcio andaluz AIR-Andalusia, reúne 113 servicios y 60 formaciones, dirigidos a pymes, mid-caps, startups, empresas innovadoras y entidades públicas que buscan mejorar su competitividad, incorporar nuevas capacidades digitales o identificar oportunidades de innovación.

Ofrecen un iagnóstico de Madurez Digital para empresas

Además, AIR-Andalusia incorpora el Diagnóstico de Madurez Digital, una herramienta pensada para aquellas organizaciones que quieren avanzar en digitalización, pero necesitan identificar primero su punto de partida. «Este diagnóstico permite orientar a cada entidad hacia los servicios y formaciones más adecuados según sus necesidades, capacidades y objetivos», explicó ayer el BIC Euronova, que está dirigido por Álvaro Simón de Blas.

Según esa entidad, la iniciativa nace con una vocación claramente práctica para ayudar a las empresas a pasar «de la intención a la acción». El catálogo incluye servicios para probar soluciones antes de invertir, identificar oportunidades de mejora, aplicar inteligencia artificial y tecnologías digitales en procesos reales, acceder a financiación pública y privada, y conectar con agentes clave del ecosistema de innovación.

Una imagen del BIC Euronova, en el PTA de Málaga. / L. O.

¿Qué es AIR -Andalusia?

Además, ofrece formación especializada para perfiles técnicos, equipos directivos, CEOs y administraciones públicas, con contenidos centrados en inteligencia artificial, analítica de datos, automatización, estrategia digital, ciberseguridad y competencias digitales aplicadas al entorno empresarial.

AIR-Andalusia cuenta con el respaldo de un consorcio integrado por entidades de referencia del ecosistema andaluz de innovación, conocimiento, empresa y tecnología, junto con la Junta de Andalucía, que participa como socio colaborador a través de la Agencia Digital de Andalucía.

Las organizaciones interesadas ya pueden contactar con BIC Euronova en Málaga (info@bic.es / Tel. 951010504) y consultar la oferta disponible a través de la web de AIR-Andalusia.