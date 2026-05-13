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Incubadora tecnológica

La incubadora BIC Euronova del PTA de Málaga lanza un nuevo catálogo de servicios en robótica e IA

El BIC Euronova ofrece nueva oferta que incluye 113 servicios y 60 formaciones para pymes, mid-caps o startups

La incubadora BIC Euronova, que tiene su sede en el PTA de Málaga. | L. O.

La incubadora BIC Euronova, que tiene su sede en el PTA de Málaga. | L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Málaga

La incubadora de empresas BIC Euronova, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, ha lanzado su nuevo catálogo de servicios y formación en robótica e inteligencia artificial (IA) para avanzar en la transformación digital de las pymes andaluzas. La oferta está a disposición de todas las empresas e instituciones a nivel europeo.

El lanzamiento del BIC Euronova, como socio impulsor del consorcio andaluz AIR-Andalusia, reúne 113 servicios y 60 formaciones, dirigidos a pymes, mid-caps, startups, empresas innovadoras y entidades públicas que buscan mejorar su competitividad, incorporar nuevas capacidades digitales o identificar oportunidades de innovación.

Ofrecen un iagnóstico de Madurez Digital para empresas

Además, AIR-Andalusia incorpora el Diagnóstico de Madurez Digital, una herramienta pensada para aquellas organizaciones que quieren avanzar en digitalización, pero necesitan identificar primero su punto de partida. «Este diagnóstico permite orientar a cada entidad hacia los servicios y formaciones más adecuados según sus necesidades, capacidades y objetivos», explicó ayer el BIC Euronova, que está dirigido por Álvaro Simón de Blas.

Según esa entidad, la iniciativa nace con una vocación claramente práctica para ayudar a las empresas a pasar «de la intención a la acción». El catálogo incluye servicios para probar soluciones antes de invertir, identificar oportunidades de mejora, aplicar inteligencia artificial y tecnologías digitales en procesos reales, acceder a financiación pública y privada, y conectar con agentes clave del ecosistema de innovación.

Una imagen del BIC Euronova, en el PTA de Málaga.

Una imagen del BIC Euronova, en el PTA de Málaga. / L. O.

¿Qué es AIR -Andalusia?

Además, ofrece formación especializada para perfiles técnicos, equipos directivos, CEOs y administraciones públicas, con contenidos centrados en inteligencia artificial, analítica de datos, automatización, estrategia digital, ciberseguridad y competencias digitales aplicadas al entorno empresarial.

AIR-Andalusia cuenta con el respaldo de un consorcio integrado por entidades de referencia del ecosistema andaluz de innovación, conocimiento, empresa y tecnología, junto con la Junta de Andalucía, que participa como socio colaborador a través de la Agencia Digital de Andalucía.

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Las organizaciones interesadas ya pueden contactar con BIC Euronova en Málaga (info@bic.es / Tel. 951010504) y consultar la oferta disponible a través de la web de AIR-Andalusia.

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