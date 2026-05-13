El Infoca se prepara para el verano con la base de Istán como principal centro de operaciones

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, presidió este martes la constitución del Comité Asesor Provincial del Plan Infoca ante el inicio de la temporada de alto riesgo de incendios forestales, que se desarrollará entre el 1 de junio y el 15 de octubre. Durante la reunión, en la que participaron representantes de todas las administraciones competentes, se analizaron los recursos disponibles para la campaña de 2026, la evolución de los incendios forestales en la provincia y las previsiones meteorológicas para los próximos meses. En el caso de la provincia destaca el incremento de infraestructuras para combatir los incendios, ya que está operativa la nueva base estratégica de emergencia contra incendios forestales que da servicio a la Sierra de las Nieves y la Costa del Sol, ubicada en Istán-Marbella, y que se convierte en el principal centro de operaciones este año.

Dotación del Infoca bajando de un helicóptero. / ARCINIEGA

Se sumará en junio previsiblemente un subcentro en Tolox y se presentó también un nuevo Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la base del GREA litoral de Behahavís.

En la provincia de Málaga, el dispositivo Infoca dispone de un Centro Operativo Provincial, dos centros de Defensa Forestal (Cedefo) situados en Colmenar y Ronda, una base Brica y un aeródromo en Cártama. La base de la EMA Sierra de las Nieves, en Istán-Marbella, se suma a la red de infraestructuras del Plan Infoca en la provincia, cuya inversión ha alcanzado los 4,3 millones de euros, y se trabaja en la construcción del subcentro de Tolox, con un presupuesto superior a los 477.000 euros, para que esté operativo en el mes de junio.

Además, en la base litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en Benahavís se ubica el centro de coordinación móvil «más avanzado de Europa: un Puesto de Mando Avanzado (PMA) que permitirá dirigir grandes emergencias sobre el terreno con mayor tecnología, seguridad y capacidad de respuesta», subrayó la delegada.

El dispositivo provincial también cuenta con 19 puntos de vigilancia, 146 puntos de toma de agua, 12 autobombas, dos vehículos nodriza y 13 vehículos de transporte. El operativo provincial está integrado por 577 efectivos, incluyendo personal externo. Asimismo, se ha puesto de relieve la importancia de la estabilidad laboral en el dispositivo.

En este sentido, la Oferta de Empleo Público publicada el pasado mes de abril incluye 234 plazas fijas, a jornada completa y con actividad durante los doce meses del año. Asimismo, se ha elaborado un Catálogo de Puestos de Trabajo del personal laboral de la Agencia, para reforzar la organización y seguridad jurídica de la plantilla.

Balance de 2025

Por otro lado, en cuanto al balance de actuaciones, los datos estadísticos definitivos de 2025 reflejan un total de 94 intervenciones en la provincia, de las que 74 fueron conatos (78,72%) y 20 incendios, según informó ayer la Junta.

La superficie afectada alcanzó las 357,82 hectáreas, de las que 160,01 correspondieron a arbolado y 197,81 a matorral. Respecto a 2026, los datos provisionales contabilizados hasta el 8 de mayo registran cuatro intervenciones, tres conatos y un incendio, con una superficie afectada de 6,63 hectáreas, de las que 1,5 corresponden a arbolado y 5,18 a matorral.

En su balance, el dispositivo del Infoca en la provincia recoge también las actuaciones como consecuencia de las fuertes y continuadas lluvias. Así, desde el 28 de diciembre hasta febrero d e2026 han pasado nueve borrascas y Danas con gran impacto por la provincia de Málaga y se han realizado 103 intervenciones durante ese periodo por lluvias y temporales en 36 municipios de la provincia. Navarro reconoció «el trabajo y esfuerzo de todos los efectivos de emergencia» durante los episodios de borrasca acaecidos en toda Andalucía durante enero y febrero, y destacó especialmente la actuación del Infoca en las tareas de recuperación en la provincia.

Miembros del Infoca en labores de limpieza tras las torrenciales lluvias en Málaga. / Álex Zea

En el Comité Asesor provincial del Infoca se analizó también el contexto meteorológico de cara a la campaña. Las lluvias registradas durante el invierno, especialmente en enero, han generado una elevada acumulación de humedad y un importante crecimiento de vegetación herbácea.

Los técnicos y profesionales del Infoca consideran que esta circunstancia incrementará la presencia de combustibles finos (pastizal y matorral bajo) una vez se sequen los pastos, favoreciendo la rápida propagación del fuego, según explico la delegada del Gobierno andaluz, al tiempo que pidió «desde ya, la máxima prudencia y precaución en cualquier actividad que se realice en zona forestal, pero también en cualquier área arbolada» e instó a dar aviso al 112 en caso de incendio.

Las previsiones apuntan a una campaña marcada por numerosos conatos, aunque la acumulación de combustible vegetal podría complicar la evolución de incendios a largo plazo, «por lo que la previsión y vigilancia son fundamentales», explicó Navarro.