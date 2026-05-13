Obras
Luz verde al proyecto de mejora de la Iglesia del Sagrario que frenará el avance de una grieta
Entre todas las propuestas estudiadas, se considera más ventajosa la mejora de terreno mediante inyecciones de impregnación, ya que permite tratar el terreno desde uno solo de los lados del cimiento
EP
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga ha emitido informe favorable sobre el proyecto de intervención básico y de ejecución para reforzar el terreno sobre el que se asienta la Iglesia del Sagrario y frenar así el avance de la grieta que afecta a su fachada lateral, provocada por la inestabilidad de los estratos del subsuelo.
Inyecciones de impregnación
Se han estudiado diversas propuestas de actuación, pero desde la Comisión califican como más ventajosa la mejora de terreno mediante inyecciones de impregnación, ya que permite tratar el terreno desde uno solo de los lados del cimiento.
Asimismo, considera que "la actuación mediante inyecciones armadas se presenta como la solución más viable en cuanto a grados de afección y ejecución", conllevando una menor afección al inmueble, el cual ha sido catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento.
Con la propuesta aprobada, "se alcanza la alternativa técnicamente más adecuada, compatibilizando la eficacia estructural de la intervención con la mínima afección posible a los restos arqueológicos existentes en el subsuelo", según destaca el informe favorable al proyecto.
Consolidación y refuerzo del terreno
La solución aprobada consiste en la consolidación y refuerzo del terreno mediante inyecciones armadas, método que consiste en la mejora de la situación mecánica inicial del suelo mediante tres procesos que se generan de manera simultánea: Impregnación; Consolidación y estabilización del terreno; y Armado del terreno mediante los tubos de inyección. La inyección deberá realizarse controlando las presiones, caudales y volúmenes inyectados.
El dictamen de la Comisión establece la necesidad de inyectar por debajo de los -8,40 metros de profundidad para salvar la cota de los restos arqueológicos detectados. Los autores del proyecto consideran que así se dará más consistencia al terreno sobre el que se asienta el templo, lo que frenaría su fractura.
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