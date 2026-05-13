De Ícara a Panadería Ana La Fantástica: el mapa de los 14 obradores de Málaga que luchan por ser el mejor del país

14 panaderías artesanas de Málaga se dan cita hoy miércoles en La Térmica junto a otras 46 obradores del resto de Andalcía con un único objetivo: lograr el título de mejor panadería artesana de España. El centro cultural acoge la semifinal autonómica de La Ruta de los 50 Panaderos Top de España, conocida anteriormente como La Ruta del Buen Pan, un certamen que trata de reconocer el trabajo minucioso, cuidado y artesanal de los obradores que son capaces de mantener la tradición panadera frente a la industrialización masiva.

De Ícara a Ana La Fantástica, la panadería de la provincia malagueña despliega hoy sus mejores armas. Cada uno de estos 14 representantes locales se enfrenta al escrutinio de un jurado profesional ante el que deben presentar dos elaboraciones esenciales para demostrar ser merecedores del título.

De Ícara a Fernández Martos: cuáles los obradores malagueños participantes

Los 14 representantes malagueños son Obrador Ícara, Kachopan, Horno de Leña Martín, The Coven Obrador, Claudia Bakerys, Serrano Artesanos del Pan, La Choza del Pan, Panadería Francisco, Maleva Bakery, Panadería Justa, El Mastren, Panadería Guijarro, Panadería Ana La Fantástica y Fernández Martos Panadería.

Cada participante ha presentado ante el jurado, formado por maestros panaderos de reconocido prestigio, dos elaboraciones esenciales de la tradición panadera: hogazas y barras de pan.

Corteza, greña y miga: los estrictos criterios de la cata a ciegas

Todas las piezas han sido evaluadas de forma anónima bajo criterios como la forma, la greña, la corteza, la miga, el alveolado, el aroma y el sabor, con el objetivo de garantizar la máxima objetividad y exigencia.

Un jurado profesional será el encargado de valorar qué pan opta a la final. / La Opinión

Al finalizar la cata, los miembros del jurado depositan sus evaluaciones en un sobre cerrado que será entregado a un notario hasta que concluyan el resto de semifinales del concurso.

Las próximas citas tendrán lugar el 1 de junio en Madrid, el 6 de junio en Pontevedra, el 2 de julio en Valencia y el 6 de julio en Valladolid.

El camino hacia la gran final de Bilbao: visitas anónimas en tienda

Una vez celebradas todas las convocatorias, se abrirán los sobres ante notario. Los obradores con mayor puntuación recibirán después visitas anónimas para valorar la presentación del producto en tienda y la atención al público.

Los seleccionados viajarán al Bilbao Global Bakery Forum, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre. En la final, los tres profesionales mejor valorados deberán elaborar en directo sus hogazas y barras para optar a las Estrellas DIR-Informática de Oro, Plata y Bronce, los máximos galardones del certamen.

Sabor a Málaga impulsa el talento panadero de la provincia

La Diputación de Málaga, a través de su marca promocional Sabor a Málaga, acoge esta nueva edición, que pone en valor las cualidades del pan artesano y servirá para elegir a los mejores maestros panaderos del país.

Con iniciativas como esta, el concurso no solo reconoce el talento, sino que también impulsa la innovación, refuerza la visibilidad del oficio y reivindica el valor del pan artesanal como parte esencial del patrimonio gastronómico español, dando protagonismo a los pequeños y medianos obradores que mantienen viva esta tradición.