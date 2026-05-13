Málaga se echa al camino: la Hermandad del Rocío inicia este fin de semana su romería hacia Almonte

La ciudad de Málaga volverá a vivir este fin de semana una de sus estampas más esperadas y emotivas con la salida de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga hacia la aldea almonteña. El barrio de la Trinidad se convertirá nuevamente en punto de encuentro para cientos de rocieros que acompañarán al Bendito Simpecado en el inicio de un camino marcado por la fe, la convivencia y la tradición andaluza.

La Hermandad partirá el próximo sábado 16 de mayo desde su sede canónica, la Parroquia de la Santísima Trinidad, comenzando una peregrinación que se prolongará durante doce días y recorrerá cerca de 475 kilómetros entre la ida y el regreso desde Málaga hasta El Rocío.

Fundada en 1979 y reconocida como filial número 58 de la Hermandad Matriz de Almonte, la corporación malagueña cuenta actualmente con 1.463 hermanos rocieros, consolidándose como una de las hermandades con mayor crecimiento y arraigo de toda Andalucía.

Más de 570 peregrinos, 62 carretas y un camino de doce días

La romería de 2026 movilizará a una impresionante comitiva compuesta por aproximadamente 572 peregrinos, además de 62 carretas, 11 carros tradicionales, 20 caballistas y cinco vehículos de apoyo logístico. La carreta del Simpecado será guiada por cuatro animales de tiro, en una de las imágenes más icónicas del camino rociero.

El cortejo avanzará atravesando algunos de los lugares más emblemáticos del Camino del Rocío, como la barcaza de Coria del Río, el histórico Vado del Quema o la siempre emocionante Raya Real, enclaves que forman parte de la memoria colectiva de generaciones de rocieros.

Comienzo de la romería de la Hermandad del Rocío de Málaga en 2025 / L.O.

Itinerario completo de la romería

Camino de ida

Sábado 16: Málaga – Almargen

Málaga – Almargen Domingo 17: Almargen – La Corchuela

Almargen – La Corchuela Lunes 18: La Corchuela – Dehesa de Abajo

La Corchuela – Dehesa de Abajo Martes 19: Dehesa de Abajo – Villamanrique

Dehesa de Abajo – Villamanrique Miércoles 20: Villamanrique – Palacio del Rey

Villamanrique – Palacio del Rey Jueves 21: Palacio del Rey – El Rocío

Regreso

Lunes 25: El Rocío – Villamanrique

El Rocío – Villamanrique Martes 26: Villamanrique – Utrera

Villamanrique – Utrera Miércoles 27: Utrera – Málaga

Uno de los momentos más esperados de la salida será el tradicional “Primer Tirón de Bueyes”, gesto simbólico que marca el comienzo del camino. Este año, la responsabilidad recaerá en Patricio Narbona Vergara, histórico hermano de la corporación, estrechamente vinculado a la vida de la Hermandad desde principios de los años ochenta.

Ermita del Rocío en Almonte / L.O.

Su nombramiento posee, además, una carga especialmente emotiva, ya que llega tras superar recientemente un delicado problema de salud. Narbona ha sido secretario de la Junta de Gobierno, miembro de la comisión patrimonial de la carreta y coautor, junto al Padre Quevedo y los hermanos Fernández, de la popular Salve de Málaga.

El Simpecado: la gran joya devocional

El Bendito Simpecado de la Hermandad, auténtico corazón espiritual del camino, fue diseñado por el artista malagueño Juan Casielles del Nido y bordado en 1983 por las reconocidas hermanas sevillanas Carmen y Ángeles Martín Cruz.

La pieza está realizada en terciopelo morado bordado en oro y sedas y destaca por incorporar elementos profundamente vinculados a Málaga, como los colores verde y morado de la bandera de la ciudad o los racimos de uva moscatel bordados en su ornamentación. Otro de los grandes emblemas de la Hermandad es su coro, nacido prácticamente junto a la propia corporación y convertido con el paso de las décadas en uno de los referentes musicales del Rocío en Andalucía.

Virgen del Rocío en Almonte (Huelva) en 2025 / L.O.

La formación alcanzó uno de los mayores hitos de su historia reciente al ser designada por la Hermandad Matriz de Almonte para interpretar la Misa Pontifical del Rocío 2025, en pleno Año Jubilar Rociero. La Hermandad posee además una de las salves más reconocibles del mundo rociero, con versos profundamente malagueños escritos por el recordado Padre Quevedo, donde aparecen referencias a la jábega, la alcazaba, el puerto o los jazmines de la ciudad.

Una carreta única en el Rocío

Si hay un elemento que identifica a la Hermandad malagueña en el Rocío es su espectacular carreta de plata, considerada una de las más singulares y reconocibles de toda la romería andaluza. Diseñada por el artista malagueño Fernando Prini Betés y ejecutada en distintas fases entre 1986 y 1999 por talleres sevillanos de orfebrería, la obra destaca por su riqueza artística y simbólica.

Romería de la Hermandad del Rocío en Málaga en 2025 / L.O.

La carreta mezcla elementos renacentistas y barrocos y presenta un complejo programa iconográfico dedicado a la Virgen María. Entre sus detalles más llamativos figuran las imágenes de las patronas andaluzas, la representación de Santa María de la Victoria, patrona de Málaga, ángeles, guirnaldas, racimos de uva moscatel y símbolos relacionados con el Espíritu Santo y el Pentecostés.

Sus dimensiones, más de cuatro metros de largo, y la minuciosidad de sus piezas de plata convierten a la carreta en una auténtica joya del patrimonio rociero andaluz.

2026, un año histórico para la Hermandad

La Romería de este año llega marcada además por uno de los anuncios más importantes de las últimas décadas para la corporación: la aprobación definitiva del proyecto de construcción de su futura Casa Hermandad en El Rocío.

El proyecto, aprobado por unanimidad en el Cabildo General Extraordinario, pondrá fin a más de treinta años de aspiraciones de los hermanos malagueños. El futuro edificio se levantará en la calle Jara, junto al Camino de los Llanos y el altar del Pañito de la Virgen, uno de los puntos más simbólicos de la aldea. La nueva casa contará con espacios de culto, convivencia y alojamiento, convirtiéndose no solo en sede logística durante la romería, sino también en un auténtico punto de encuentro para los rocieros malagueños.

Romería de la Hermandad del Rocío en Málaga en 2025 / L.O.

Desde aquel modesto grupo de devotos que inició la aventura rociera malagueña a finales de los años setenta hasta la multitudinaria comitiva actual, la Hermandad ha vivido una constante evolución marcada por el crecimiento patrimonial, la implicación de la juventud y una intensa labor social y formativa durante todo el año.

Este fin de semana, Málaga volverá a despedir a sus rocieros entre sevillanas, vivas y emoción por ver a la Virgen de Almonte. El sonido del tamboril, el olor a romero y el caminar de las carretas anunciarán que, una vez más, la ciudad emprende el camino hacia la Blanca Paloma.