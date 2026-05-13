Málaga busca a los mejores charcuteros: requisitos, plazos y cómo apuntarse a estas 'Joyas de la Charcutería'

Málaga busca a sus mejores charcuteros para optar a los 'Premios Joyas de la Charcutería', unos premios impulsados por CharcutExpo. que reconocerán a los establecimientos más destacados de cada provincia.

Las charcuterías malagueñas interesadas ya pueden presentar su candidatura a un certamen nacional que valorará la calidad del producto, la innovación, la experiencia de cliente y el papel de estos negocios en la gastronomía local.

Cómo apuntar una charcutería malagueña a los premios

¿Merece tu charcutería ser reconocida como una de las mejores del país? Los interesados en participar en estos premios pueden presentar su candidatura hasta el próximo 31 de mayo en este enlace.

Podrán presentarse al concurso charcuterías, cadenas de charcuterías, charcuterías de supermercados y grandes superficies, así como negocios que cuenten con una sección relevante de charcutería.

Charcutería Solaz, en el Mercado Central. / L.O

Los participantes pueden presentar su candidatura en distintas categorías, entre ellas producto de calidad y sostenible, nuevos conceptos de charcutería, diseño y experiencia de cliente, e innovación y tecnología.

Fechas clave para las charcuterías de Málaga

El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. La comunicación de los finalistas se realizará a partir del 1 de junio, mientras que la Gran Gala de entrega de Joyas de la Charcutería tendrá lugar el 17 de junio, a las 18.00 horas, en el marco de CharcutExpo.

Málaga podría tener hasta tres Joyas Charcuteras

Los Premios Joyas de la Charcutería 2026 reconocerán a los mejores establecimientos por provincia, visibilizando así el talento local y su proyección nacional. Por ello, en cada provincia española, la organización seleccionará a los finalistas que participarán en la Gran Gala de premios del próximo 17 de junio en IFEMA Madrid, dentro de CharcutExpo 2026.

En la gala se entregarán una, dos o tres Joyas Charcuteras por cada provincia española, en función de la valoración del jurado. Los establecimientos reconocidos recibirán placas conmemorativas que los acreditarán como referentes dentro de su territorio, contribuyendo a visibilizar el talento que existe en cada rincón del país.