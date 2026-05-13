Muere un motorista en un accidente de tráfico en la A-7 por Vélez-Málaga

Un hombre de 55 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico con su moto. El siniestro ha tenido lugar en la A-7, a su paso por la localidad malagueña de Vélez-Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Sobre las 14.40 horas, el teléfono 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de un motorista caído en la calzada a la altura del kilómetro 956, sentido Almería. Por el estado en el que se encontraba, solicitaban asistencia sanitaria urgente.

Desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía. Sin embargo, los servicios sanitarios en el lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, un hombre de 55 años.

Aún se desconocen las causas del siniestro.