Ayudas
Málaga registra 5.351 atenciones a personas afectadas por las borrascas Leonardo y Marta en las oficinas de la provincia
En las oficinas de Casares y Benaoján se han atendido 4.382 consultas y 969 en la Subdelegación
Un total de 5.351 consultas han sido atendidas hasta el 11 de marzo en las oficinas de atención integral ubicadas en Casares, Benaoján y la Subdelegación del Gobierno en Málaga tras resultar afectadas por las borrascas Leonardo y Marta el pasado mes de febrero.
Benaoján, la oficina con más consultas
Del número total, la oficia con mayor número de atenciones ha sido Benaoján, con un total de 2.851, seguida de Casares, donde se han registrado 1.531 atenciones a ciudadanos afectados.
Por su parte, en la Subdelegación del Gobierno en Málaga capital, cuya oficina comenzó a informar el 2 de marzo, se han atendido 969 consultas.
¿Qué actuaciones incluyen?
En estas oficinas se pretende dar apoyo administrativo en la gestión de las ayudas aprobadas por Consejo de Ministros a través Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero por el que se establecen medidas para la reparación de los daños ocasionados.
Por un lado, se ofrece información, asesoramiento y tramitación a particulares, empresas y autónomos. También se está atendiendo a los ayuntamientos que pueden acogerse al paquete de ayudas, por importe de 2.000 M€, para afrontar la reparación al 100% de sus infraestructuras municipales tras el paso de los temporales, para obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial, tras su inclusión en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, de 20 de marzo de 2026.
Ayudas complementarias
Estas ayudas son complementarias a las contempladas por el Ministerio del Interior para sufragar los gastos en que hayan incurrido las entidades locales para hacer frente a situaciones de emergencia para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales (reguladas en la Orden INT/305/2026, de 27 de marzo, BOE 2 de abril), y cuyas solicitudes deberán presentarse en la sede electrónica del Ministerio del Interior.
La Administración General del Estado mantiene operativo el dispositivo de atención dirigido a las personas afectadas por las borrascas Leonardo y Marta en distintos municipios de Andalucía, tanto en las unidades habilitadas en las subdelegaciones del Gobierno, como en las oficinas de atención integral ubicadas en los municipios más afectados, cuya gestión corre a cargo de la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El resto de municipios andaluces que hayan resultado damnificados podrán acogerse a las ayudas ordinarias, previstas en el RD 307/2005.
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