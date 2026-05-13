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Cada partido, con su santoral

El expresidente de la Junta de Andalucía reaparece públicamente tras la anulación de su condena por el caso ERE

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, dándolo todo en un mitin en Huelva.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, dándolo todo en un mitin en Huelva. / e.p.

Jose María de Loma

Jose María de Loma

El PSOE ha recuperado a uno de sus santones: Manuel Chaves. Ayer estuvo paseando por Málaga, echó de comer a los reporteros, unas frases, visitó el Picasso en subliminal reivindicación de su acción de Gobierno y luego de que la dirigencia provincial se lo llevara a comer, tenía previsto un acto con veteranas del socialismo, como Magdalena Álvarez y Carmen Romero, que lleva la dignidad como estandarte y que se está implicando singularmente en esta campaña. Ya ha dado un par de interesantes entrevistas, además.

Chaves se puso a disposición del partido (él que tuvo el partido a su disposición décadas) el día que Juanma Moreno convocaba elecciones. En esa jornada protagonizaba un acto en el Rectorado de la Universidad de Málaga. La sentencia de los ERE que lo condenó en 2019, luego de que fuera imputado en 2013, fue anulada por el Constitucional en 2024. No sabemos si en las casas del pueblo de Andalucía su retrato fue retirado pero lo cierto es que de una etapa de ostracismo va basculando hasta casi estandarte. Más que hacerse preguntas sobre si conviene reivindicar el pasado o soltar lastre y mirar solo al futuro, el PSOE ha mirado al presente y ha concluido que toda ayuda a María Jesús Montero es poca. Todo suma, aunque sume poco. O tal vez mucho. Y ahí estaba Manuel Chaves ayer, a sus ochenta años, con su sequerona simpatía, la testa poderosa, delgadez y agilidad, acento gadita. Chaves suma y Zapatero suma y cada partido tiene una relación distinta con su santoral. El PP saca a Aznar cuando la cosa se pone dura, dado que es hombre a lo tejano, adusto, militarista, occidentalizante y guardián de esencias. Para Rajoy reservan mítines de intensidad media, chascarrillos bajo control. Aznar puede decir una bobada pero la dice en tono solemne; Rajoy dice algo inteligente pero como lo dice como quien recitara un acertijo con dislexia nos lo tomamos menos en serio.

REAPARICIONES | La visita de Chaves hizo reaparecer también en Málaga a la exconsejera de Cultura y una de las artífices del Museo Picasso, Rosa Torres, antequerana, que ocupó un destacado papel en gobiernos andaluces durante muchos años.

REAPARICIONES | La visita de Chaves hizo reaparecer también en Málaga a la exconsejera de Cultura y una de las artífices del Museo Picasso, Rosa Torres, antequerana, que ocupó un destacado papel en gobiernos andaluces durante muchos años. / L.O.

El santón de Vox es Abascal, claro. Ya se ha encargado de purgar a todos los que empezaron con él. Vox Andalucía lo saca permanentemente. El amado líder es su gran activo electoral. Va de campechano, le gusta la calle, pararse y hacerse selfies. Sus candidatos en provincias y regiones lo pasan regular teniendo que hablar de asuntos concretos, pero a él le sobra con introducir en la conversación pública un asunto (la «prioridad nacional», por ejemplo) para que ya se hable de eso sin descanso y él no tenga otra cosa de la que hablar. Si Abascal suma tanto no entendemos como no tiene dos mítines por día, mañana y tarde, por toda Andalucía. Claro que eso exige un esfuerzo no sobrehumano pero sí tirando a importante.

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La izquierda podría tener a su patrona, su santa o santona, en la figura de Yolanda Díaz, pero está de retirada. Y para lo poco que iba a participar, le ha dado un esguince. Ayer. Pablo Iglesias no apoya mucho a nadie salvo a Irene Montero, que parece siamesa de Belarra; juntas hacen campaña tímida a favor de Por Andalucía, donde se han integrado testimonialmente. La ministra de Trabajo en los tiempos de récord de afiliados a la Seguridad Social, la citada Yolanda Díaz, no les vale como referente. Prefieren hacer oposición a la oposición, hablar de lo que harían con la vivienda... estando ellos en el Gobierno. Qué santitos parecen todos.

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