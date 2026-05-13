Este pueblo a apenas 15 minutos de Málaga celebra este fin de semana sus fiestas de San Isidro Labrador con atracciones, conciertos y charangas: programación, horarios y ubicación

El núcleo poblacional de Estación de Cártama, perteneciente al municipio de Cártama, celebrará esta semana sus Fiestas en honor a San Isidro Labrador con un completo programa de actividades en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar de atracciones, conciertos, charangas y su tradicional romería.

Será este jueves cuando arranquen las actividades de esta feria que se extenderá hasta el domingo y que contará con una amplia variedad de actuaciones musicales de grupos como Melón Diésel, Aslándticos, Sótano Sur, A Compás de la Música, La Llave, Mala Manera y A la Grupa, entre otros.

Cuatro días de feria en Estación de Cártama

Además, este evento acogerá actividades y actos para todas las edades en sus dos principales enclaves: la zona del Centro Comercial El Cruce, donde se celebrarán los conciertos y actividades, y el aparcamiento de la Tenencia de Alcaldía, donde se ubicará la zona infantil y la ludoteca.

Estación de Cártama se prepara para celebrar sus Fiestas en Honor a San Isidro Labrador / Ayuntamiento de Cártama

"Es una programación pensada para todos los públicos", señalan desde el propio Ayuntamiento sobre esta fiesta que también ofrecerá a sus asistentes actuaciones de academias de baile, charangas y sesiones de Dj.

El jueves arrancará la programación con cohetes, baile y música en directo

Estas Fiestas en honor de San Isidro Labrador arrancarán este jueves a las 12.00 horas con el disparo de bombas reales y cohetes, tras lo que se abrirá el recinto del Centro Comercial El Cruce a las 13.00 horas dando comienzo a una feria que llenará la localidad de música y fiesta.

La tarde estará marcada por las actuaciones de las escuelas de baile de Cártama, Diamonds, Danzarti y Carmen López, que comenzarán a las 16.00 horas.

Tributo a El Último de la Fila en la noche del jueves

La jornada continuará con la actuación del Dj García a las 19.30 horas y la actuación del grupo La Despensa a las 20.30 horas, mientras que la velada nocturna estará marcada por un tributo a El Último de la Fila de manos del grupo La Última de la Fila a las 22.30 horas.

Por su parte, este viernes, día de la festividad de San Isidro, se llevará a cabo la apertura del Centro Comercial a las 13.00 horas con música ambiente hasta las 5.00 horas, así como la animación de la charanga Los Capillitas.

El viernes se celebrará la procesión del patrón y el concierto de Melón Diésel

Durante toda la jornada, los más pequeños podrán divertirse en la ludoteca desde las 13.00 horas y en la zona infantil desde las 17.30 horas.

Por la tarde, se podrá disfrutar en el Centro Comercial El Cruce de las actuaciones de DJ René Martín, con dos pases, a las 16.00 horas y las 23.00 horas, el grupo iPop a las 17.00 horas, y el grupo A Compás de la Música a las 20.00 horas.

La salida procesional recorrerá las calles de la localidad

Asimismo, a las 00.30 horas, tendrá lugar un concierto de Melón Diésel, tras lo que se celebrará la actuación de Dj Álvaro Guerra.

Además de estas actuaciones musicales, durante la jornada se celebrará uno de los actos más importantes de estas fiestas, la procesión de San Isidro Labrador.

El recorrido del patrón y el cierre con fuegos artificiales

A las 19.00 horas tendrá lugar la misa y a las 20.00 horas está prevista la salida procesional del patrón por las calles de la localidad, acompañado por la Banda Municipal Carlos Álvarez.

Estación de Cártama se prepara para celebrar sus Fiestas en Honor a San Isidro Labrador / Ayuntamiento de Cártama

El recorrido procesional discurrirá por las calles Iglesia, avenida de Andalucía, Málaga, Sevilla, Huelva, Alozaina, Coín, Avda. de Andalucía, Huesca, Alemania, Canarias, Barcelona, Granada, Alemania e Iglesia.

El sábado habrá concurso de calles, petanca y concierto de Aslándticos

Una vez finalizado el recorrido, se producirá un espectáculo de fuegos artificiales para anunciar la clausura procesional.

El sábado, la programación comenzará a las 13.00 horas con la visita a las calles que participan en el concurso de embellecimiento de vías, además de celebrarse un torneo de petanca, todo ello amenizado por La Charanga 404 durante la Feria de Día.

Música, ludoteca y zona infantil durante toda la jornada del sábado

También a las 13.00 horas será el momento de la apertura del Centro Comercial con música ambiente hasta las 5.00 horas y de la ludoteca, que estará hasta las 21.00 horas, mientras que la zona infantil abrirá a las 17.30 horas.

La tarde estará acompañada por las actuaciones del Dj Óscar de Pablos a las 16.00 horas, la actuación del grupo Sótano Sur a las 17.00 horas, y el grupo flamenco La Llave a las 21.00 horas.

Aslándticos actuará a medianoche en El Cruce

Para poner el broche de oro a la jornada del sábado, en el escenario situado en el Centro Comercial El Cruce tendrá lugar la actuación del grupo Aslándticos a la medianoche.

Posteriormente, a la 1.30 horas actuará de nuevo el Dj Óscar de Pablos, mientras que a las 2.30 horas será el momento del show We are not DJ.

El domingo llegará la tradicional romería de San Isidro Labrador

El domingo se celebrará otro de los eventos más relevantes de estos festejos, la tradicional romería de San Isidro Labrador. De ese modo, a las 10.00 horas se llevará a cabo una misa rociera en la Parroquia de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que estará cantada por el coro cartameño La Rocina.

Posteriormente, tendrá lugar la romería, que saldrá a las 11.00 horas. Las carrozas se concentrarán en la calle Carmen Juanola para acompañar al patrón en su recorrido hasta el río Guadalhorce, haciendo también su tradicional parada en La Fabriquilla.

Carrozas, charanga y actuaciones junto al río Guadalhorce

Durante su recorrido, las carrozas irán acompañadas por el pitero Paco Puerto Serrano y la charanga Los Mihitas.

En la zona recreativa del río, lugar al que se prevé que lleguen a las 15.00 horas, habrá carreras de cintas y actuarán el Dj Pither a las 16.00 horas y el grupo A la Grupa a las 17.00 horas.

La feria terminará el domingo a medianoche

También se entregarán los premios para los mejores caballistas y amazonas, y para las mejores carrozas a las 18.00 horas tras lo que, a las 18.30 horas, el patrón de Estación de Cártama regresará a su templo.

Por otra parte, el Centro Comercial El Cruce volverá a abrir a las 13.00 horas y la zona infantil a las 17.30 horas, mientras que el DJ García animará la tarde con la mejor música desde las 16.00 horas.

Mala Manera actuará antes del cierre final de las fiestas

Asimismo, a las 19.30 horas tendrá lugar la actuación del grupo Mala Manera, a lo que seguirá a las 21.30 horas de nuevo la actuación de Dj García.

La feria se dará por clausurada a las 00.00 horas con el disparo de la bomba real, finalizando así cuatro jornadas repletas de música, cultura y tradición que llenarán de vida el municipio malagueño.