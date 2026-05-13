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Los socorristas en huelga atienden a una turista británica que se desmayó en el Paseo del Parque

El grupo de amigas que la acompañaba avisó a los socorrista, que se encontraban a pocos metros, en huelga delante del Ayuntamiento, y pudieron atenderla hasta la llegada de la ambulancia

Los socorristas en huelga atienden una turista británica en el Paseo del Parque.

Los socorristas en huelga atienden una turista británica en el Paseo del Parque. / La Opinión

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Este miércoles, sobre las 15.20 horas, una turista británica de 59 años que esperaba el autobús en una parada del Paseo del Parque, en su primer día de vacaciones en Málaga, se desmayó y golpeó la cabeza al caer, informó a La Opinión Emiliano Cortés, portavoz de los socorristas de Málaga, el colectivo que está en huelga y mantiene concentraciones de 12 horas diarias frente al Ayuntamiento.

Las amigas que la acompañaban, explicó Cortés, "nos comenzaron a hacer señales y fuimos corriendo a atenderla", mientras Pedro, uno de sus compañeros, entraba en el Ayuntamiento a avisar a la Policía Local y a pedir un desfibrilador.

Los socorristas de Málaga ayer, en la concentración diaria de 12 horas frente al Ayuntamiento.

Los socorristas de Málaga se concentran del 11 al 21 de mayo 12 horras diarias delante del Ayuntamiento. / La Opinión

La turista "estaba bastante perdida"

Como detalló el portavoz de los socorristas, al tiempo que esperaban la llegada de una ambulancia del 061, que fue avisada, colocaron a la mujer en posición lateral, "mientras le mojábamos las extremidades para que bajara la temperatura corporal", a la vez que seguían sus constantes vitales "por si entraba en un algún tipo de parada cardiorrespiratoria"; aunque, finalmente, no hizo falta el desfibrilador, informó.

Antes de que apareciera la ambulancia, contó Emiliano Cortés, la turista recobró el conocimiento, "aunque estaba bastante perdida". Una vez llegó la ambulancia, la condujeron al Hospital Regional, informó.

La ambulancia en el Paseo del Parque, con los socorristas y la turista desmayada.

La ambulancia en el Paseo del Parque, con los socorristas y la turista desmayada. / La Opinión

"Seguimos siendo esenciales"

Como recalcó Emiliano Cortés, "una cosa es que estemos en huelga; pero seguimos siendo esenciales", y confió en que el alcalde, Francisco de la Torre, medie con la empresa adjudicataria del servicio de Salvamento y Socorrismo, la UTE de empresas SGG-Atlantic, para acercar posturas.

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"Mientras ellos pierden el tiempo en los despachos, nosotros seguimos con nuestra vocación, que es salvar vidas", subrayó el portavoz.

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