Playas
Los socorristas de Málaga acusan a la empresa de no respetar la huelga
CGT denunciará a la adjudicataria del servicio en Málaga por «violación del derecho de huelga», al contratar personas «para sustituir huelguistas»
El sindicato CGT ha anunciado en una nota de prensa que llevará a los tribunales a la UTE Playas de Málaga (SGG-Atlantic), adjudicataria del servicio del socorrismo y salvamento, por supuesta violación del derecho de huelga, al «contratar personas para sustituir huelguistas», algo que considera «una absoluta irresponsabilidad de cara a los bañistas».
Como informó La Opinión, el colectivo de socorristas de Málaga está en huelga desde el pasado sábado 9 hasta el domingo 17 de mayo, día de las elecciones. En periodo efectivo se trata de dos fines de semana, lo estipulado por el Ayuntamiento en temporada baja.
Además, junto con la huelga, desde el pasado lunes 11 y hasta el 21 de mayo se concentrarán delante del Ayuntamiento durante 12 horas diarias -de 9 de la mañana a 9 de la noche- en señal de protesta por no atenderse sus demandas.
Triple incumplimiento de la empresa, según los socorristas
En declaraciones ayer a La Opinión, Emiliano Cortés, portavoz de los socorristas, criticó a la UTE de empresas por lo que considera un triple incumplimiento por su parte. En primer lugar, informó, por enviar a los socorristas un whatsapp disponiendo unos servicios mínimos, «cuando es la Junta de Andalucía la que envía el dictamen y no hay establecidos unos servicios mínimos».
En segundo lugar, denunció, por emplazar a trabajadores de la empresa para sustituir a huelguistas, algo que «es ilegal», sostuvo.
En tercer lugar, hizo referencia a lo denunciado por la CGT en la nota de prensa: por contratar a una persona, «apenas formado», que el pasado fin de semana pasó de una torre de vigilancia en Guadalmar a la de La Malagueta, informó. «Desde el 30 de abril, cuando se estableció el comité de huelga, la empresa no puede contratar ni despedir a nadie», precisó Emiliano Cortés.
Además, explicó, en el caso de este trabajador, hasta ayer al mediodía permaneció en la playa de la Malagueta la bandera verde, olvidada de retirar el domingo; una cuestión que denunció en una nota de prensa el sindicato CGT, que señaló que este olvido es «prueba evidente de que quien fue designado por SGG para sustituir al profesional en huelga el pasado domingo no cuenta con la mínima formación ni destreza para ejercer de socorrista de playa».
Este diario intentó ayer recoger declaraciones de la UTE SGG-Atlantic, sin resultado.
Respuesta del Ayuntamiento: habrá nuevas torres de vigilancia
Sí habló con La Opinión la concejala de Playas Teresa Porras, quién indicó que si se han producido infracciones, «que denuncien».
La concejala de Playas reiteró además que, como informó este diario, el Ayuntamiento ya puso en marcha, a finales de abril, la mesa de contratación para licitar nuevas torres de vigilancia por unos 200.000 euros, una de las principales demandas de los socorristas. Teresa Porras indicó que aunque «por desgracia», la licitación quedó desierta, el Ayuntamiento sacará adelante esta partida por procedimiento negociado, por la misma cantidad, unos 200.000 euros.
Los socorristas piden aparte más horas y días de servicio, más torres y motos de agua en temporada baja -la alta empieza el 15 de junio-, así como poder contar con desfibriladores, y un nuevo convenio.
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