Mercado inmobiliario
Aedas Homes inicia la construcción de otras 74 vivendas en el Distrito Zeta de Málaga: este es el precio y la fecha de entrega
Aedas Homes ya supera las 250 viviendas en construcción en este nuevo distrito de Málaga - La nueva promoción será construida por Sacyr y tiene ya casi un 50% vendido
La promotora residencial Aedas Homes ha iniciado la construcción de Zeta Place, un proyecto con el que alcanza las 265 viviendas en desarrollo en el nuevo barrio de Distrito Zeta en Málaga capital, todas ya en obras. Esta nueva promoción cuenta con 74 viviendas y está previsto que la entrega se inicie a finales del próximo año 2027.
La empresa Sacyr Construcción está ejecutando las obras de Zeta Place, que cuenta ya con un porcentaje de ventas de casi el 50%, según ha informado este jueves Aedas Homes.
Con Zeta Place, Aedas Homes continúa su actividad en Distrito Zeta, donde tiene en construcción desde 2024 otras dos promociones: Zeta Valley (67 viviendas) y Zeta Avenue (124). La promotora afirma que los primeros residentes del barrio llegarán al residencial Zeta Valley a finales de este año 2026.
"Seguimos comenzando obras de proyectos residenciales en toda la Costa del Sol en un momento en el que existe una fuerte demanda y en el que la oferta es muy limitada", ha afirmado el gerente de Promociones de Aedas Homes en Costa del Sol, Roque Ballesteros, quien remarca además el "cumplimiento de los plazos" por parte de la compañía.
¿Qué precios y tipología de viviendas tiene Zeta Place en Málaga?
Zeta Place está conformada por 74 unidades de 1, 2 y 3 dormitorios -incluidos áticos y bajos con amplias terrazas- y presenta precios a partir de 236.000 euros, con garaje y trastero incluidos.
El residencial cuenta también con zonas comunes que incluyen piscinas de adultos y niños de cloración salina con solárium, áreas ajardinadas, espacio de juegos infantiles, gimnasio y sala coworking, entre otras. "Al igual que en Zeta Valley y Zeta Avenue, el ritmo de ventas en Zeta Place está siendo muy elevado. Ya está vendida al 47,3%", ha detallado el gerente.
El perfil de compradores de Zeta Place: jóvenes 'singles' o en pareja
Ballesteros subraya que Zeta Place, por sus tipologías y precios, está atrayendo a una demanda, sobre todo, de compradores jóvenes ‘singles’, parejas jóvenes en crecimiento e inversores que valoran "la buena ubicación del residencial en la capital malacitana, la concepción sostenible y ‘smart city’ del barrio y el respeto al medioambiente del proyecto".
Con las máquinas ya trabajando a pleno rendimiento en Zeta Place e Idilia Aire (situada en Rincón de la Victoria), Aedas Homes prevé comenzar a entregar las primeras viviendas en estas dos promociones a finales del próximo año 2027.
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